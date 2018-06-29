Ничего лишнего: 17-летняя звезда Instagram Джаз Дженнингс сменила пол и показала фото из больницы

17-летняя Джаз Дженнингс , одна из самых знаменитых детей-трансгендеров, окончательно попрощалась с «мальчишеским» прошлым.

Операцию по подтверждению пола Джаз Дженнингс сделали в одной из клиник Нью-Йорка — для этого ей пришлось значительно похудеть. Новоиспеченная девушка, придя в себя и заплетя косу, показала переживавшим за ее жизнь фанатам счастливое селфи из больницы и рассказала о своем самочувствии.

— написала она. Несколько лет назад Джаз стала очень популярна благодаря блогу в Instagram и на YouTube, где активно отстаивала право детей на сексуальное самоопределение, в частности, на самостоятельный выбор женского или мужского туалета.

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Фото:Instagram