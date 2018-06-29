Ещё
Ничего лишнего: 17-летняя звезда Instagram Джаз Дженнингс сменила пол и показала фото из больницы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ничего лишнего: 17-летняя звезда Instagram Джаз Дженнингс сменила пол и показала фото из больницы 

WMJ.ru 37 минут назад
Фото: WMJ.ru
17-летняя Джаз Дженнингс, одна из самых знаменитых детей-трансгендеров, окончательно попрощалась с «мальчишеским» прошлым.
Операцию по подтверждению пола Джаз Дженнингс сделали в одной из клиник Нью-Йорка — для этого ей пришлось значительно похудеть. Новоиспеченная девушка, придя в себя и заплетя косу, показала переживавшим за ее жизнь фанатам счастливое селфи из больницы и рассказала о своем самочувствии.
— написала она. Несколько лет назад Джаз стала очень популярна благодаря блогу в Instagram и на YouTube, где активно отстаивала право детей на сексуальное самоопределение, в частности, на самостоятельный выбор женского или мужского туалета.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
«Мы виделись с ней лишь дважды»: Дрейк рассказал о тайном сыне и его матери Красивые и длинноногие: от Хайди Клум и ее подросшей дочери невозможно оторвать взгляд Грановская поразила гостей премии «Мамы года» роскошным декольте, а беременная Хилькевич — босоножками на экстремальной платформе
Женский форум  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Исчезающие бикини: мода для храбрых24
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Родители, превратившие детей в монстров ради славы1
Похудела и умерла: что случилось с участницей шоу17
Зачем китайцы покупают жен-рабынь26
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
00:09
155-килограммовая модель поразила фотосессией
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение