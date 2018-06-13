Хилари Дафф станет мамой во второй раз

Когда произойдет счастливое событие и кого ожидает актриса — мальчика или девочку? О счастливой новости актриса рассказала в своем Instagram-аккаунте. «У нас с Мэттью будет маленькая принцесса! Мы так взволнованы», — написала Хилари Отец будущей малышки — музыкант Мэттью Кома, с которым Хилари встречается чуть меньше года. Эта беременность — не первый опыт материнства актрисы. У нее есть сын Лука от первого брака с игроком НХЛ Майком Комри . Луке в марте этого года исполнилось 6 лет. Поздравляем актрису со скорым прибавлением в семье!