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Когда исчезнут плюшевые игрушки
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Когда исчезнут плюшевые игрушки 

Рамблер 10 часов назад
Какими вы видите игрушки будущего? Скорее всего, это будут роботы всех видов, интерактивные животные и куклы, машины и вертолёты, способные снимать видео. Специалисты полагают, что недалёк день, когда деревянные и плюшевые игрушки будут анахронизмом, винтажной деталью интерьера, так что сейчас самое время разобраться, чем будут развлекать себя ваши дети и внуки.
1. Обычные мячи, которыми сегодня сорванцы играют в футбол, превратятся в электронные гаджеты. Ими можно будет управлять с телефона, задавая траекторию движения и обучая новым играм.
2. Развивающие коврики сменят интерактивные ковры. Первый такой образе представили в Японии в 2009 году. При ходьбе по ковру картинка на нём меняется, малыши смогут с помощью такого ковра проводить время с пользой: читать, учиться игре на пианино или играть в подвижные игры.
3. Юным художникам, которые обожают разрисовывать обои, понадобится светодиодная ручка. Она позволит создавать на стенах картины, не опасаясь испортить покрытие, и сохранять изображения.
4. Гоночные машинки будут управлять с телефона. По желанию юного хозяина, машинка будет совершать манёвры на полу или столе, а в большой компании можно будет устраивать настоящие гонки.
Женский форум
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