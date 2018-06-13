Ещё
В Госдуме призвали россиянок не заниматься сексом с иностранцами во время ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Госдуме призвали россиянок не заниматься сексом с иностранцами во время ЧМ-2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Госдуме призвали россиянок не заниматься сексом с иностранцами во время чемпионата мира по футболу, передает "Советский спорт".
По словам главы семейного комитета Тамары Плетневой, эта ситуация может поспособствовать увеличение числа матерей-одиночек.
"Эти детишки страдают, такое происходит еще со времен советской власти. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее", — заявила Плетнева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Чемпионат мира — 2018 стартует 14 июня. В матче открытия на «Лужниках» сыграют сборные России и Саудовской Аравии.
Ранее английские футболисты получили традиционные российские подарки перед тренировкой.
Газета.Ru: последние новости
В США мужчина более 12 часов удерживает детей в заложниках Неймар расплакался на бразильском телешоу Китайцы предупредили о смертельной опасности шашлыка
Женский форум  Ещё 29 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нашла дурака, притворилась, что люблю»40
Почему анальный секс — это не страшно69
Пуговка показала «беременный» живот13
Пугачева: «Я живу с Галкиным и Киркоровым»11
Сексуальные жены миллиардеров1
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
12:39
Сексуальные жены миллиардеров
Звёзды
00:14
Нюша об ужасающих изменениях во внешности
Звёзды
13:45
Супермодель 90-х располнела до неузнаваемости
Звёзды
00:19
Седокова надела платье, как у первоклассницы
Звёзды
12:26
Когда исчезнут плюшевые игрушки
Дети
42-летняя Захарова показала фигуру в купальнике
Звёзды
Что знают ученые об эликсире бессмертия
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение