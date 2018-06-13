В Госдуме призвали россиянок не заниматься сексом с иностранцами во время ЧМ-2018

Госдуме призвали россиянок не заниматься сексом с иностранцами во время чемпионата мира по футболу, передает "Советский спорт" По словам главы семейного комитета Тамары Плетневой, эта ситуация может поспособствовать увеличение числа матерей-одиночек. "Эти детишки страдают, такое происходит еще со времен советской власти. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее", — заявила Плетнева в эфире радиостанции «Говорит Москва» Чемпионат мира — 2018 стартует 14 июня. В матче открытия на «Лужниках» сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Ранее английские футболисты получили традиционные российские подарки перед тренировкой.