В Кремле и Госдуме прокомментировали совет россиянкам не вступать в связи с иностранцами на ЧМ 

Женщины сами могут принимать решения о формате общения с зарубежными болельщиками, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он отреагировал на резонансное заявление главы думского комитета по делам семьи Тамары Плетневой. Накануне она предостерегла россиян от интимных связей с иностранцами, так как после этого могут родиться дети. «Мы своих детей должны рожать», — сказала Плетнева. Она напомнила об опыте Олимпиады-80: через год в СССР появилось множество матерей-одиночек. Прокомментировали эти слова и коллеги Плетевой. Так, председатель комитета Госдумы по физической культуре и делам молодежи Михаил Дегтярев призвал влюбляться и рожать детей с иностранцами во время турнира.
Тем временем, все болельщики уже в ожидании первого матча — Россия — Саудовская Аравия. Команды встретятся сегодня в Лужниках. Игра начнется в 18 часов мск. На период мундиаля тренировочная база саудитов — в Петербурге. Сборная заселилась в один из самых дорогих отелей Северной столицы. Как известно, Саудовская Аравия — страна очень богатая. Наследный принц королевства Мухаммед ибн Салман за попадание своей национальной команды на чемпионат в Россию уже заплатил каждому футболисту рекордные премиальные — полтора миллиона долларов. Причем, если сборная выйдет из группы, эта сумма может стать в 10 раз больше. За всем, что будет сегодня приходить на поле «Лужников» будем следить вместе — в рамках шоу большой футбол на Авторадио. Оно начнется за полчаса до стартового свистка, то есть 17-30 мск. Авторадио — официальный радиовещатель чемпионата мира.