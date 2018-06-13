Любовь по объявлению: как проходят «свадебные базары» в Китае

Молодые люди Китая все больше времени уделяют работе, и у них не остается сил, чтобы обустраивать свою личную жизнь. Именно поэтому для жителей Поднебесной без пары существуют специальные «свадебные базары». Чаще всего пару для своих отпрысков подбирают родители, пока их дети строят карьеру, а происходит это зачастую на специальных рынках. Граждане Китая придерживаются давних традиций, согласно которым пару своим детям ищут именно родители. Чаще это происходит на специальном рынке, где все, кто заинтересован в женитьбе, вывешивают анкеты свободных молодых людей. В них указывают общие сведения о человеке: его пол, возраст, внешность, уровень дохода, образование и даже знак зодиака. Наличие квартиры и машины существенно увеличит заинтересованность к этому кандидату.

Часто родители взаимодействуют между собой, подыскивая пару для сына или дочери, и только потом молодые люди могут познакомиться. Несмотря на то, что в КНР уже давно имеется возможность самостоятельно подбирать себе спутника жизни, это все равно за молодежь делают родители. Чаще всего это связано с тем, что рабочий график многих граждан Китая слишком насыщенный, что мешает заводить знакомства с противоположным полом. Это замечают родители, которые решают вмешаться в личную жизнь своего ребенка и чувствуют необходимость самостоятельно подыскать ему пару. Молодежь не всегда рада таким инициативным родителям, но старшее поколение уверено, что таким образом они сохраняют верность традициям даже в современности. Многие житель КНР отнюдь не стремятся рано связать себя узами брака, предпочитая вместо этого 30 лет строить карьеру. Девушки же всячески стараются получить достойное образование, чтобы иметь возможность составить конкуренцию мужчинам в профессиональной среде. Одной из проблем для Поднебесной эксперты называют программу одного ребенка на семью, которая приведет к тому, что в 2020 году около 24 млн мужчин банально не могут найти жену. Это количество граждан превышает современное население женщин в Тайване и, кроме того, Южной Корее. Дело в том, что многие пары предпочитали рождать сыновей, которым было легче устроить свою жизнь. Однако даже при таком обилии свободных мужчин девушкам весьма трудно подобрать себе пару, поскольку все они стремятся найти идеального партнера. Впрочем, в последние годы власти пошли на уступки, и все большему количеству пар позволяют иметь двух отпрысков.

В Китае действуют сразу несколько «свадебных рынков», размещены которые непосредственно под открытым небом, например, в парках и на площадях. Гонка за идеальным партнером происходит каждую неделю, когда сюда торопятся тысячи родителей. Поиски подходящей партии для их отпрысков могут продолжаться месяцы и даже годы.]]>