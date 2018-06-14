Теперь у них четверо: Джей Ло и Алекс Родригес показали фото со всеми своими детьми

У певицы Дженнифер Лопес и спортсмена и бизнесмена Алекса Родригеса четверо детей на двоих — и, похоже, они все прекрасно ладят, любят и умеют проводить время друг с другом.

Джей Ло и Алекс опубликовали у себя в Instagram фотографии совместного досуга со всеми четырьмя отпрысками — ведь теперь они многодетные «на двоих»! На одном из снимков 48-летняя актриса и 42-летний экс-бейсболист позируют с 10-летней дочерью Джей Ло Эммой, а также дочерьми Алекса: 10-летней Эллой и 13-летней Наташей. На еще одном кадре, опубликованном на страничке Дженнифер, певица держит на руках свою дочь, Родригес — ее сына Макса, Элла стоит рядом с отцом, а Наташа, очевидно, фотографирует. Видно, что ревности в этой семье места нет.

Фолловеры пары в восторге от семейной идиллии. «Эти фотографии говорят о том, какая между вами любовь, не похожая ни на что, чистая, настоящая, здоровая. Вы — ролевая модель для родителей», — пишет в комментариях одна из поклонниц Дженнифер.

— подписала недавно в Instagram Лопес портрет своих близнецов, рожденных в браке с певцом Марком Энтони.

Тем временем, роману Лопес и Родригеса официально уже больше года, и фанаты мечтают о свадьбе. Интересно, решатся ли знаменитости на рождение общих детей — ведь у них точно хватит любви и еще на четверых?

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Фото:Instagram