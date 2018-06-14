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Глупые детские имена, которые запретил суд
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Глупые детские имена, которые запретил суд 

Рамблер 9 часов назад
Каждый родитель считает, что его ребёнок особенный. Нередко родители пытаются выделить малыша с помощью оригинального имени. В Великобритании даже предлагают услугу по выбору имён, которые идеально звучат на популярных языках мира. Однако иногда фантазия взрослых запредельна, из-за этого крохи получают невообразимые имена. Например, такие.
1. Португальские родители должны руководствоваться официальным трактатом, где перечислены разрешённые и запрещённые имена. Мама и папа, решившие назвать новорождённого Овнис (НЛО), получили отказ.
2. Китай — одна из самых густонаселённых стран, поэтому найти человека с уникальным именем там очень сложно. Родители малыша решили дать ему имя @ («собачка»). Этот символ похож на китайский иероглиф, означающий «люблю его». Но власти страны не позволили так называть дитя.
3. Японский папаша назвал своего сына Акума («Демон»). Власти страны засудили мужчину и вынудили его выбрать иное имя.
4. Жительнице Норвеги приснилось, что она должна назвать сына Гешер (в переводе с иврита «мост»). Но суд приговорил женщину за такой выбор к штрафу, а когда она не смогла заплатить, её на пару дней упекли в тюрьму.
5. Талула танцует гавайский танец хула — такое имя носила малышка до тех пор, пока решением суда ей не дали другое имя. Судья решил, что такое сложно имя выставляет ребёнка глупцом.
Женский форум
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