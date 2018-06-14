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Фестиваль Sugar Cake Moscow Festival
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Фестиваль Sugar Cake Moscow Festival 

CHIPS journal 57 минут назад
Фото: CHIPS journal
Вообще, это ежегодное событие для взрослых: кондитеров и тех, кто интересуется десертами и сладостями. На Красном октябре гостей ждут мастер-классы и дегустации, вкусный маркет, образовательная программа и ярмарка десертов, конкурсы и сюрпризы от участников.
Однако какой ребенок откажется пойти на выставку десертов. Тем более, организаторы продумали и детскую программу. Дети смогут участвовать в мастер-классах по приготовлению десертов; пробовать сладости, которые приготовили для них кофейни города; участвовать в программе Fun Cake.
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