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Дана Борисова наладила отношения с бывшим мужем ради дочери
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Дана Борисова наладила отношения с бывшим мужем ради дочери 

Letidor.ru 52 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Телеведущая сообщила, что сейчас с отцом своего ребенка она замечательно ладит.
Популярная теле— и радиоведущая Дана Борисова совсем недавно поделилась фотографиями с отдыха с дочкой в Греции. Поклонники звезды сделали вывод, что она наладила отношения с бывшим мужем (напомним, ранее знаменитость жаловалась, что тот не дает ей видеться с дочерью так часто, как ей хотелось бы). А в недавнем интервью прессе звездная мама подтвердила: с экс-супругом они в прекрасных отношениях, и сейчас поровну проводят время со своим ребенком.
С Максимом у нас сейчас очень плотное хорошее общение. Никогда в жизни мы так хорошо с ним не общались. Взаимопонимание появилось. С дочкой тоже все идеально. Отдыхали сейчас с Полиной вместе на Крите,
— рассказала «КП» Дана Борисова.
По словам звезды, она старается быть своему ребенку прежде всего подругой: «Дочка выросла, превращается постепенно в девушку. Я стараюсь для дочери быть подружкой, а не мамой. Хотя Максим такой метод воспитания критикует, говорит, мол, с ней надо не дружить, а направлять ее. Но я считаю, что у дочери сейчас подростковый возраст, поэтому нельзя на нее давить авторитетом, поучать», — пояснила свою позицию звездная мама.
Напомним, у телеведущей Даны Борисовой есть дочь Полина, малышку она родила в 2007 году от бывшего гражданского супруга Максима Аксенова.
В последнее время имя звезды на слуху из-за нерадостных событий — проблем с наркотиками и алкоголем; воспитанием девочки занимался папа, а звезде были разрешены лишь редкие свидания со своим ребенком. Судя по всему, ведущей удалось побороть пагубную зависимость.
Фото: Instagram
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