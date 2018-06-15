Видеосоветы: 6 важных правил планирования беременности

Эти нюансы должна знать каждая будущая мама. Советы из видео помогут женщинам правильно подготовить свой организм к зачатию и беременности.

Если вы планируете беременность, то советы из этого ролика могут вам пригодиться, посмотрите его, чтобы убедиться, что вы ни о чем не забыли при подготовке к беременности.

Главное, начинать готовиться к зачатию как можно раньше, примерно за 3-4 месяца, ведь от этого зависит ваше самочувствие и здоровье будущего малыша.

В видеоролике вы найдете шесть главных правил, которые должна знать каждая женщина, которая хочет стать мамой.

Начать можно с отказа от вредных привычек, которые пагубно отражаются на вашем организме и могут впоследствии повредить малышу. Не менее важно пройти полное обследование и вести здоровый образ жизни. Из ролика вы узнаете, как организовать свой режим будущей маме, а также как правильно рассчитать овуляцию с помощью специального теста.

И помните, что важно не только здоровье, но и ваш позитивный настрой. А в этом вам должны помочь все члены семьи!