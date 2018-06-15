Депрессия будущей мамы — причина плохого сна у ребенка

Депрессивное настроение женщины во время беременности и после родов может вызвать проблемы со сном у ребенка в течение первых лет жизни, показало исследование американских ученых.

Специалисты Пенсильванского университета провели исследование с участием 833 детей детсадовского возраста. Их мамам раздали опросник, в котором попросили рассказать об эмоциональном состоянии во время беременности и после родов, наличии или отсутствии послеродовой депрессии и ощущении счастья в разные триместры беременности. У детей оценили качество сна и особенности поведения.

Анализ показал, что дети женщин, испытывавших депрессию или депрессивные эмоции во время беременности и/или после рождения ребенка, гораздо чаще испытывали проблемы со сном. У женщин, которые чувствовали себя счастливыми во втором и третьем триместре беременности, малыши гораздо чаще спали крепко и долго.

«Полученные нами результаты говорят о том, как важно поддерживать эмоциональное здоровье будущей и молодой матери, — говорит ведущий автор исследования Чаньхон Лю. — Это пойдет на пользу не только ей, но и окажет долговременный благотворный эффект на здоровье ребенка».

Исследование опубликовано в журнале Sleep.

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