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Депрессия будущей мамы — причина плохого сна у ребенка
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Депрессия будущей мамы — причина плохого сна у ребенка 

Доктис 43 минуты назад
Депрессивное настроение женщины во время беременности и после родов может вызвать проблемы со сном у ребенка в течение первых лет жизни, показало исследование американских ученых.
Специалисты Пенсильванского университета провели исследование с участием 833 детей детсадовского возраста. Их мамам раздали опросник, в котором попросили рассказать об эмоциональном состоянии во время беременности и после родов, наличии или отсутствии послеродовой депрессии и ощущении счастья в разные триместры беременности. У детей оценили качество сна и особенности поведения.
Анализ показал, что дети женщин, испытывавших депрессию или депрессивные эмоции во время беременности и/или после рождения ребенка, гораздо чаще испытывали проблемы со сном. У женщин, которые чувствовали себя счастливыми во втором и третьем триместре беременности, малыши гораздо чаще спали крепко и долго.
«Полученные нами результаты говорят о том, как важно поддерживать эмоциональное здоровье будущей и молодой матери, — говорит ведущий автор исследования Чаньхон Лю. — Это пойдет на пользу не только ей, но и окажет долговременный благотворный эффект на здоровье ребенка».
Исследование опубликовано в журнале Sleep.
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