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Ким Кардашьян изменила внешность старшей дочери и спровоцировала скандал
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Ким Кардашьян изменила внешность старшей дочери и спровоцировала скандал 

Журнал ОК! 1 час назад
Кажется, Ким Кардашьян совсем не хочет мириться с мыслью, что ее дети еще маленькие. Звезда реалити-шоу уже вовсю приучает свою старшую дочь Норд к современной моде, хотя ей всего 4 года. Сначала малышка выступила в роли фотографа и сняла свою маму топлес, чем вызвала негодование в интернет-среде. А на днях Норд и сама стала «подопытным кроликом». Ким решила поэкспериментировать с внешностью дочери и выпрямила ей волосы. Поклонники звездной семейки пришли в ужас, когда увидели свежие фото Норд.
Ким Кардашьян с дочкой
Меня раздражает, что Кардашьян постоянно издевается над волосами этого бедного ребенка. У Норд ведь может случиться тепловой удар! Надеюсь, что Ким не спалит волосы ребенка, — написала одна возмущенная женщина в комментариях под фото.
Напомним, что помимо Норд у Ким Кардашьян и Канье Уэста есть еще двое детей — Сэйнт и дочка Чикаго, которую выносила суррогатная мать.
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