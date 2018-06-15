Ким Кардашьян изменила внешность старшей дочери и спровоцировала скандал

Кажется, Ким Кардашьян совсем не хочет мириться с мыслью, что ее дети еще маленькие. Звезда реалити-шоу уже вовсю приучает свою старшую дочь Норд к современной моде, хотя ей всего 4 года. Сначала малышка выступила в роли фотографа и сняла свою маму топлес, чем вызвала негодование в интернет-среде. А на днях Норд и сама стала «подопытным кроликом». Ким решила поэкспериментировать с внешностью дочери и выпрямила ей волосы. Поклонники звездной семейки пришли в ужас, когда увидели свежие фото Норд.

Ким Кардашьян с дочкой

Меня раздражает, что Кардашьян постоянно издевается над волосами этого бедного ребенка. У Норд ведь может случиться тепловой удар! Надеюсь, что Ким не спалит волосы ребенка, — написала одна возмущенная женщина в комментариях под фото.

Напомним, что помимо Норд у Ким Кардашьян и Канье Уэста есть еще двое детей — Сэйнт и дочка Чикаго, которую выносила суррогатная мать.