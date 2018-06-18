Ученые рассказали, у каких детей быстрее развивается мозг

Нидерландские психологи выяснили, что влияет на быстрое развитие мозга в детстве. Ученые исследовали 37 детей в возрасте до пяти лет и далее. Специалистам удалось установить, что развитие мозга ускоряет стресс — пережитые ребенком психологические травмы, пишет издание nation-news.ru со ссылкой на зарубежные источники.

У тех, кто уже в столь юном возрасте сталкивался с психологическим давлением, оказалось больше серого вещества, заявили ученые.

Авторы статьи заключили, что если ребенок переживает сильный стресс в возрасте до пяти лет, это оказывает значительное влияние на развитие мозга еще долгое время и может стать причиной появления в том числе психических расстройств.

У тех детей, которые не пережили психологических травм до пяти лет, серого вещества в головном мозге меньше. Таким образом, стресс запускает ускоренное развитие мозга и способствует ранней зрелости.