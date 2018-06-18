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Ученые рассказали, у каких детей быстрее развивается мозг
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Ученые рассказали, у каких детей быстрее развивается мозг 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Нидерландские психологи выяснили, что влияет на быстрое развитие мозга в детстве. Ученые исследовали 37 детей в возрасте до пяти лет и далее. Специалистам удалось установить, что развитие мозга ускоряет стресс — пережитые ребенком психологические травмы, пишет издание nation-news.ru со ссылкой на зарубежные источники.
У тех, кто уже в столь юном возрасте сталкивался с психологическим давлением, оказалось больше серого вещества, заявили ученые.
Авторы статьи заключили, что если ребенок переживает сильный стресс в возрасте до пяти лет, это оказывает значительное влияние на развитие мозга еще долгое время и может стать причиной появления в том числе психических расстройств.
У тех детей, которые не пережили психологических травм до пяти лет, серого вещества в головном мозге меньше. Таким образом, стресс запускает ускоренное развитие мозга и способствует ранней зрелости.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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