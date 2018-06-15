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Бейонсе ждет четвертого ребенка после рождения двойни
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Бейонсе ждет четвертого ребенка после рождения двойни 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@beyonceБейонсе ждет четвертого ребенка после рождения двойниБейонсе (36) вместе с супругом, рэпером Jay-Z (48) колесят по миру с гастрольным туром. Пара не скрывает, что очень счастлива. Так, влюбленные рассказали поклонникам, что недавно обменялись клятвами любви и верности. После кризиса в отношениях в прошлом году супруги повторно обвенчались. Но, по словам Бейонсе, их семья стала по-настоящему крепкой с появлением детей. У них растет 6-летняя дочь и близнецы, родившиеся в прошлом году. Напомним, пара поженилась десять лет назад.
От внимания фанатов не укрылся другой любопытный факт. На концерте стал заметен округлившийся живот исполнительницы. Боди и сценический жакет певицы не скрывали изменений в ее фигуре. Теперь звезду (к слову, в Instagram на нее подписаны 115 миллионов фолловеров) поздравляют с четвертой беременностью: «Родила в прошлом году двойню и снова беременна? Женщина-героиня!», «Точно беременна — можно поздравлять!», «Рада за них, моя любимая пара!».
А тем временем стало известно, почему Робби Уильямс показал оскорбительный жест на ЧМ-2018.
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Женский форум
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