Звезда «Бумера» Сергей Горобченко уходил от амплуа бандита через Америку

Сейчас Сергей Горобченко — отец шестерых детей, добропорядочный семьянин, который уверяет: развод для него исключен. Он не чает души в своих детях и супруге — дочери журналиста Александра Невзорова Полине.

Однако чтобы добиться этого, Горобченко пришлось пройти и через развод с первой женой и уколовший в самое сердце вопрос их 5-летнего сына Глеба, почему родители расстаются, и через славу после «Бумера».

Тогда же распалась его семья, а амплуа «бандита» накрепко прилипло к актеру. Однако Горобченко хотелось других ролей.

Тогда он решил кардинально изменить свою жизнь: ушел из «Ленкома» и уехал почти на полгода в США.

В колледже Нью-Йорка он учился по шесть часов в день, а жил в семье чернокожих баптистов. И именно в Америке Горобченко пришел в православную церковь и первый раз в жизни исповедался.

Все время после расставания с первой женой, после вопроса сына, который так его ранил, актер был один. Он решил, что в следующий раз женится только когда встретит действительно свою женщину — спутницу на всю жизнь.

Этой женщиной оказалась Полина — дочь Александра Невзорова. С ней Горобченко познакомился в 2003 году, но с этого момента до свадьбы и рождения их первого ребенка прошло пять лет.

Как добивался Полины, что обещал ей, но до сих пор не выполнил? Какие отношения с сыном от первого брака и за что Горобченко, будучи студентом Горного института в Петербурге, попал в КПЗ? Ответы на эти вопросы — из уст самого актера в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».