Ещё
Звезда «Бумера» Сергей Горобченко уходил от амплуа бандита через Америку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда «Бумера» Сергей Горобченко уходил от амплуа бандита через Америку 

Вести.Ru 1 час назад
Сейчас Сергей Горобченко — отец шестерых детей, добропорядочный семьянин, который уверяет: развод для него исключен. Он не чает души в своих детях и супруге — дочери журналиста Александра Невзорова Полине.
Однако чтобы добиться этого, Горобченко пришлось пройти и через развод с первой женой и уколовший в самое сердце вопрос их 5-летнего сына Глеба, почему родители расстаются, и через славу после «Бумера».
Тогда же распалась его семья, а амплуа «бандита» накрепко прилипло к актеру. Однако Горобченко хотелось других ролей.
Тогда он решил кардинально изменить свою жизнь: ушел из «Ленкома» и уехал почти на полгода в США.
В колледже Нью-Йорка он учился по шесть часов в день, а жил в семье чернокожих баптистов. И именно в Америке Горобченко пришел в православную церковь и первый раз в жизни исповедался.
Все время после расставания с первой женой, после вопроса сына, который так его ранил, актер был один. Он решил, что в следующий раз женится только когда встретит действительно свою женщину — спутницу на всю жизнь.
Этой женщиной оказалась Полина — дочь Александра Невзорова. С ней Горобченко познакомился в 2003 году, но с этого момента до свадьбы и рождения их первого ребенка прошло пять лет.
Как добивался Полины, что обещал ей, но до сих пор не выполнил? Какие отношения с сыном от первого брака и за что Горобченко, будучи студентом Горного института в Петербурге, попал в КПЗ? Ответы на эти вопросы — из уст самого актера в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1».
Вести.Ru: последние новости
Мы своих должны рожать: депутат предостерегла девушек от межрасового секса Американский полицейский спас подавившегося монетой маленького ребенка "Давно служу в разведке": почему Вика Цыганова не маячит на телеэкранах
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юная жена Краско: от семьи осталось одно название26
Не показалось: приличная обнаженка22
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место47
Пуговка показала «беременный» живот17
Что думают женщины, когда впервые видят пенис14
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
02:20
Акиньшину «распяли» из-за брошенного сына
Звёзды
11:02
Любовницы, которые стали женами
Звёзды
10:21
Что известно о сверхспособностях человека
Здоровье
05:50
Как руки выдают ваши секреты
Здоровье
01:48
Окружение Елизаветы II уродует Меган Маркл
Звёзды
00:14
Тарзан вышел проветриться, но забыл одеться
Звёзды
01:00
Салтыкова на всю страну показала интим с Газмановым
Звёзды
00:09
Шурыгину ругают, что опять показала интимное место
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение