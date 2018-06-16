Британка с новорожденным сыном посетила свадьбу сестры через 5 часов после родов

Молодожены были поражены ее поступком.

Удивительная, но добрая и красивая история случилась на днях в городе Конглтон, Великобритания. 27-летняя Эмили Челл из-за внезапно начавшихся родов должна была пропустить свадьбу своей сестры, но в результате, опоздала на торжество всего на 10 минут и даже привезла на праздник новорожденного сына.

Сестра Эмили вышла замуж 9 июня. За несколько часов до свадьбы, которая должна была начатся в 12.45, у британки отошли воды. В результате, из отеля, в котором Эмили остановилась вместе с мужем, они поехали не на праздник, а в роддом. Малыш решил появиться на свет за три недели до планируемой даты. Однако британка все же очень хотела попасть на праздник и мечтала увидеть, как ее сестра выйдет замуж. Поэтому все время, пока шли роды, Эмили думала лишь об этом. Она постоянно твердила врачам, как хочет увидеть свадьбу сестры. В результате, доктора пообщали, что отпустят Эмили из больницы, если она родит до 7 часов утра. Ее сын появился на свет в 7 часов 10 минут.

Никаких проблем при родах у Эмили не возникло. Более того, она и ребенок прекрасно себя чувствовали. В результате, британка уговорила врачей, и они выписали ее вместе с новорожденным сыном. Эмили успела съездить за платьем, переодеться и приехать на праздник, опоздав всего на 10 минут. В 12 часов 55 минут Эмили была уже на месте торжества. Счастливая британка вместе с мужем и сыном погуляла на празднике, исполнила роль подружки невесты и уехала домой. Молодежены признались местным СМИ, что были шокированы поступком Эмили, но, тем не менее, были счастливы видеть их на своей свадьбе вместе с малышом.

Фото: facebook / wayne.barratt.9083