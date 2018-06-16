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Дочери Стаса Михайлова трогательно поздравили отца с годовщиной свадьбы
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Дочери Стаса Михайлова трогательно поздравили отца с годовщиной свадьбы 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Девочки выучили стихотворение и прекрасно рассказали его на камеру.
Известный певец Стас Михайлов и его жена Инна вчера отметили замечательный семейный праздник — годовщину со дня свадьбы. Согласно открытым источникам, Инна и Стас официально зарегистрировали свои отношения в 2011 году. А значит, они живут уже вместе 7 лет. За это время у пары родились две дочери — Иванна и Мария.
Заметим, что в семье Стаса Михайлова активно ведет страницу в Instagram его жена Инна. Именно она обычно делится постами о жизни мужа и детей. Вот и на этот раз она поделилась роликом о том, как Иванна и Мария поздравили своих родителей с годовщиной свадьбы. Девочки специально выучили стихотворение, чтобы порадовать маму и папу.
Спасибо, мои куколки, 👩‍❤️‍💋‍👩
— подписала она ролик.
А в комментариях откликнулся и Стас Михайлов, поблагодарив дочерей за поздравление:
Спасибо, мои девочки!
Сама Инна также посвятила пост семейному событию, назвав Стаса Михайлова лучшим мужем.
Напомним, Стас Михайлов и его жена Инна вместе с 2006 года. Их свадьба состоялась в июне 2011 года. У Инны и Стаса есть две совместные дочки — Иванна, родившаяся в 2009 году, и Мария, которая появилась на свет в 2012-м. У Инны Михайловой также есть двое детей от первого брака с футболистом Андреем Канчельскисом: Андрей появился на свет в 1993 году, а Ева — в 1999-м. Оба сейчас живут в Лондоне, а домой заглядывают нечасто. У самого Стаса Михайлова от бывших жены и возлюбленной растут сын Никита и дочь Дарья.
Фото: Instagram / inamikhaylova
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