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Жена Джейсона Стэтхэма показала редкое фото с сыном
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Жена Джейсона Стэтхэма показала редкое фото с сыном 

Letidor.ru 26 минут назад
Фото: Letidor.ru
Мальчику вскоре исполнится год.
Почти год назад, в конце июня, голливудский актер Джейсон Стэтхэм и его возлюбленная, модель Рози Хантингтон-Уайтли, стали родителями. У пары родился замечательный сын, которого назвали Джек Оскар Стэтхэм. С тех пор модель не часто радует подписчиков фотографиями мальчика в Instagram. Поэтому, каждый новый снимок ребенка неизменно вызывает интерес у поклонников пары.
Хорошего дня, Лос-Анджелес!
— подписала она новое фото с Джеком.
«Прекрасный снимок мамы и ребенка», «Так мило!», «Обожаю Рози и ее сына Джека», «Вы прекрасны», — комментируют подписчики Рози.
Напомним, Рози родила сына 24 июня 2017 года. Об этом в личном фотоблоге сообщила сама новоиспеченная мама, впервые показав фотоснимок своего малыша.
Наш маленький мужчина прибыл! Джек Оскар Стэтхэм — суббота, 24 июня,
— лаконично сообщила возлюбленная Джейсона Стэтхэма.
Модель встречается с Джейсоном Стэтхэмом с апреля 2010 года. В январе прошлого года звездная пара объявила о помолвке. Большая разница в возрасте, судя по всему, ничуть не мешает счастью влюбленных: отметим, модели — 30 лет, актеру — 50. А некоторое время назад на пальце Рози было замечено обручальное кольцо.
Фото: shutterstock.com  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
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