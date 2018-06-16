Жена Джейсона Стэтхэма показала редкое фото с сыном

Мальчику вскоре исполнится год.

Почти год назад, в конце июня, голливудский актер Джейсон Стэтхэм и его возлюбленная, модель Рози Хантингтон-Уайтли , стали родителями. У пары родился замечательный сын, которого назвали Джек Оскар Стэтхэм. С тех пор модель не часто радует подписчиков фотографиями мальчика в Instagram. Поэтому, каждый новый снимок ребенка неизменно вызывает интерес у поклонников пары.

Хорошего дня, Лос-Анджелес!

— подписала она новое фото с Джеком.

«Прекрасный снимок мамы и ребенка», «Так мило!», «Обожаю Рози и ее сына Джека», «Вы прекрасны», — комментируют подписчики Рози.

Напомним, Рози родила сына 24 июня 2017 года. Об этом в личном фотоблоге сообщила сама новоиспеченная мама, впервые показав фотоснимок своего малыша.

Наш маленький мужчина прибыл! Джек Оскар Стэтхэм — суббота, 24 июня,

— лаконично сообщила возлюбленная Джейсона Стэтхэма.

Модель встречается с Джейсоном Стэтхэмом с апреля 2010 года. В январе прошлого года звездная пара объявила о помолвке. Большая разница в возрасте, судя по всему, ничуть не мешает счастью влюбленных: отметим, модели — 30 лет, актеру — 50. А некоторое время назад на пальце Рози было замечено обручальное кольцо.

Фото: shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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