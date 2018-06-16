На Сабантуе в Башкирии перевернулся батут с детьми

Во время празднования Сабантуя в Чишминском районе Башкирии перевернулся надувной батут с детьми. В самый разгар праздника плуга надувной аттракцион, на котором прыгали дети, стал сдуваться и переворачиваться. В социальных сетях сообщают, что в момент ЧП на батуте находились двое детей и двое взрослых.

Когда аттракцион накренился, очевидцы бросились на помощь и помогли несчастным выбраться, при этом крыша батута продолжала клониться в сторону участников торжества.

Местные СМИ сообщают, что инцидент произошел из-за попавшего в насос пакета. Прыгуны отделались испугом и незначительными травмами. По словам местных жителей, аттракцион не первый раз грешит неполадками.

Ранее Пятый канал сообщал, что ураган унес батут с детьми в Ленобласти.