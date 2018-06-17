Как кормить детей, чтобы они ели?

Детское питание — это, наверное, самая обсуждаемая тема у родителей, после горшка. Мамские форумы полны лайфхаков и особых премудростей, чтобы накормить малоежек. Чем старше становится ребёнок, тем сложнее заставить его есть. Мамы стараются соблюдать режим, всячески дополняют детское меню, выискивают специальные детские рецепты — и всё только для того, чтобы чадушко кушало. И если совсем малышей под шутки-прибаутки накормить ещё можно, то активных дошколят и младших школьников так уже не проведёшь. Они придирчиво ковыряются в тарелке и рассматривают подозрительную морковку, то им не нравится консистенция, то запах какой-то странный, то это что-то новенькое — и они опасаются пробовать блюдо, над которым мама два часа колдовала на кухне. Кажется, если пустить на самотёк их питание, то они будут есть одни печенья, чипсы или конфеты. Поэтому мы держим руку на пульсе, выбиваемся из сил, но уговариваем капризного пятилетку есть.

Как родители пытаются накормить своих детей

Я в детстве была страшной малоежкой, могла прожить на чае весь день. Мама сравнивала меня с узником концлагеря и сильно переживала. Дело дошло до того, что родители стали приглашать моих подружек, чтобы я поела с ними за компанию! Так они кормили полдвора детей, чтобы запихать в меня хоть полтарелки супа. Сейчас мои дети именно в том возрасте, когда уже самостоятельно выбирают, что и когда им есть. Так что я сама уже собаку съела на этом дьявольском клубке из родительских тревог, каш, супов и детского «не хочу».

Почему дети не хотят есть?

Ещё недавно вы кормили этого кроху грудью, он без вашей помощи даже покакать сам не мог. Вы несли 100% ответственности за его благополучие и здоровье. И вы выстраивали режим питания, сна и бодрствования, помогали ему жить, а себе не сойти с ума. Но ребёнок растёт, и вот ему уже 6–7–10 месяцев, первые зубы и первый прикорм. По-прежнему ощущая ответственность за ребёнка, за его насыщение, вы готовили сами или покупали самый лучший детский прикорм. Чтобы он поел. То есть тут в еде начинало превалировать не столько желание ребёнка есть, не столько его голод, сколько родительское «надо кушать, пора вводить прикорм, ему не хватает витаминов, в книжке написано/педиатр сказал/соседка посоветовала». Но у малыша свои планы на жизнь, вы ему ложку пюре, а он его выплёвывает. Но мы же с вами заботливые родители, мы танцуем, поём, привлекаем для этого бабушек-дедушек, папу и соседа дядю Колю, но умудряемся-таки засунуть полезное пюре в ребёнка. Детское отвращение остаётся нереализованным, его первый выбор не состоялся, вариантов для отказа не было. Он становится старше и пробует снова отказываться от пищи, и если ему это не удаётся, то во всё более старшем возрасте отказы будут усиливаться и приобретать характер протеста. И тут начинает развиваться конфликт между родительским «надо» и детским «не буду» вплоть до проблем со здоровьем.

Как исправить ситуацию?

Чтобы дети начали есть, надо позволить им не есть! Нам так страшно отдавать детям ответственность за их чувства, ощущения, тело и еду, что проще придумывать всё новые рецепты, таскать по врачам и искать способы накормить. Отдать ребёнку ответственность за его голод — это значит позволить ему ощутить это чувство и исследовать его, разрешить своему чаду голодать столь долго, сколько это будет нужно ему. Именно ощущение голода является спусковым крючком для решения проблем малоежек. Если ребёнок не успевает проголодаться, не успевает ощутить это сосущее чувство у себя в животе, то он никогда не узнает, что он хочет есть. И чем дольше вы берегли своё чадо от голода, тем больше времени ребёнку понадобится, чтобы его изучить. Когда мой старший сын начинал знакомиться со своим голодом, он часто спрашивал меня: «Что происходит у меня в животе, там урчит!» Тогда мы учились слушать живот и спрашивать, чего ему хочется: — Ему больно?! — Нет. — Он хочет есть?! — Не знаю! — Давай попробуем ему что-нибудь предложить, — мы открывали холодильник и замечали, что происходит с его телом. — Живот сильнее заурчал! — говорил мне сын и тыкал пальцем в яблоко или в котлету. Так мы с ним изучали его голод. Он исследовал, как его тело чувствует себя голодным, а я училась доверять и передавать ему ответственность за его питание. Давать им выбор. Иногда я слышу, что, мол, дай этим детям выбор, они только чипсами и колбасой будут питаться. И это действительно так, как только отпускаешь контроль, твой дошкольник начинает с остервенением лопать фастфуд. Родители пугаются: «О Боже, это же язва и лишний вес!», — запрещают такой способ питания, даже не попытавшись его исследовать. А на самом деле если дать детям свободный выбор в еде, то можно очень много интересного заметить. Например, мой сын до дрожи в коленках любил пиццу. Когда я разрешила ему её есть, то сквозь волнение и тревогу начала интересоваться: «А чем тебе нравится пицца?». И он поведал мне, что эта еда — как праздник, пицца для него означает свободу. Оказывается, моему маленькому человеку в жизни сильно не хватало праздников и свободного расслабленного времяпрепровождения. Мы вместе подумали, как сделать нашу жизнь более расслабленной и свободной. Теперь он тоже ест пиццу, но обычно не доедает и одного куска. Исследуйте выбор ваших детей, спрашивайте, чем им нравится та или иная пища, даже если это хот-дог из ларька. Не доедать можно! Помните, как многих из нас заставляли доедать всё с тарелки. В садиках часто держат детей за столом, пока те не съедят всё, а иногда докармливают с ложки. Кроме вреда, это ни к чему не приводит. Чтобы есть с охотой, нужно, во-первых, опираться на своё чувство голода, а во-вторых, на чувство насыщения. Если ребёнок начинает есть после чувства насыщения, через силу, то отвращение к пище усиливается. Так можно воспитать стойкую нелюбовь даже к очень вкусным продуктам. Когда вы разрешите своим детям не доедать, то поначалу они будут оставлять на тарелке почти всё. И здесь полезно спрашивать: «Ты наелся?» — и принимать их радостное «Да». Со временем, исследуя ощущения в своём теле, ваши дети будут учиться понимать своё насыщение, а значит, самостоятельно определять количество съедаемой еды. Чем проще, тем лучше. Когда я сама начала изучать тонкости интуитивного питания, то поняла, что сложные блюда, несмотря на то, что они могут быть вкусными, не вызывают у меня удовольствия. Чем более отдельны вкусовые ощущения, тем ярче вкус еды и больше радости от процесса. Тогда я стала внимательно наблюдать за своими детьми. Действительно, какую-нибудь замудрёную пасту с лососем они целиком оставляли на тарелке, а вот обычные макароны со свежим огурцом вприкуску лопали на ура. Тушёное мясо с подливкой и гречневой кашей даже нюхать отказывались, зато гречку с молоком и кусок простого варёного мяса съедали, удовлетворенно урча. Тонкость в том, что сначала нам нужно изучить вкус отдельного продукта, тогда постепенно мы учимся смешивать эти вкусы так, чтобы нравилось именно нам. Сейчас я готовлю очень простые блюда дома: цветную капусту в духовке, слабый бульон с варёным мясом в качестве супа, различные каши на воде и молоке, у детей в доступе всегда есть соки, молоко, фрукты, а в сезон ягоды. А недавно старший сын открыл для себя варёную свёклу и брокколи, оказалось, что они очень вкусные!

Вместе с аппетитом рождается вкус к жизни!

Еда — это первое знакомство человека с собой и с миром, это первые самостоятельные шаги в свою жизнь. Чтобы выплюнуть ложку с пюре, нужно ощутить своё отвращение, чтобы понять, что тебе вкусно, нужно научиться отличать отвращение от удовольствия и позволять себе испытывать оба этих чувства. И для меня отношения со своей едой — это не просто про витамины и здоровье. Поняв и распробовав различную пищу и своё отношение к ней, у наших детей есть все шансы вкусно и разнообразно прожить целую жизнь. И я сейчас не только про еду.