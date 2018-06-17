Знакомые Джоли рассказали, как актриса справляется с измучившим ее разводом

Она стоически справляется со сложившейся критической ситуацией вокруг развода с Брэдом Питтом . Так прокомментировали состояние Анджелины Джоли знакомые актрисы журналу People, сообщает издание Spletnik.

Один из источников отметил, что сейчас Джоли посвящает себя работе и готовится к Всемирному дню беженцев, в котором она будет участвовать, как посол доброй воли ООН . По словам спикера, актриса своим примером учит детей думать не только о себе, но и обращать внимание на проблемы окружающих людей.

Сообщается также, что несмотря на тяжелый период в жизни Джоли огромное количество времени уделяет детям. Она даже взяла из с собой в Англию на съемки второй части фантастического фильма «Малифисента».

Ранее Пятый канал сообщал о том, американский суд поддержал Брэда Питта в споре с Анджелиной Джоли из-за детей. Теперь актер будет гораздо больше времени проводить с детьми. Кроме того, суд предупредил Анджелину о том, что чинить препятствия общению отца с детьми не стоит — рискует лишиться опекунских прав. В этом случае все права перейдут Питту.