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Знакомые Джоли рассказали, как актриса справляется с измучившим ее разводом
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Знакомые Джоли рассказали, как актриса справляется с измучившим ее разводом 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Она стоически справляется со сложившейся критической ситуацией вокруг развода с Брэдом Питтом. Так прокомментировали состояние Анджелины Джоли знакомые актрисы журналу People, сообщает издание Spletnik.
Один из источников отметил, что сейчас Джоли посвящает себя работе и готовится к Всемирному дню беженцев, в котором она будет участвовать, как посол доброй воли ООН. По словам спикера, актриса своим примером учит детей думать не только о себе, но и обращать внимание на проблемы окружающих людей.
Сообщается также, что несмотря на тяжелый период в жизни Джоли огромное количество времени уделяет детям. Она даже взяла из с собой в Англию на съемки второй части фантастического фильма «Малифисента».
Ранее Пятый канал сообщал о том, американский суд поддержал Брэда Питта в споре с Анджелиной Джоли из-за детей. Теперь актер будет гораздо больше времени проводить с детьми. Кроме того, суд предупредил Анджелину о том, что чинить препятствия общению отца с детьми не стоит — рискует лишиться опекунских прав. В этом случае все права перейдут Питту.
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