Мама Сати Казановой пугала ее бездетностью

Женщина называла дочь «древнеродящей».

Популярная певица, экс-участница группы «Фабрика» Сати Казанова стала героиней телевизионного шоу «Секрет на миллион». Среди прочего артистка затронула тему рождения детей (отметим, женщину регулярно подозревают в беременности, однако слухи пока остаются лишь слухами).

Оказалось, мама 35-летней Сати Казановой по профессии — акушер. Женщина часто пугала дочь, что та затянула с возрастом рождения первенца. «Ты уже не родишь потом!» — грозила мама Сати Казановой. На что артистка отвечала, что достижения современной медицины позволяют женщинам становиться матерями и после 40, и после 45 лет.

Ты будешь не старородящей, а древнеродящей!

— настаивала мама Сати Казановой.

Напомним, в прошлом году Сати Казанова вышла замуж, избранником артистки стал итальянский фотограф Стефано Тиоццо . С возлюбленным певица познакомилась на свадьбе подруги, в Германии, чуть меньше года назад.

В последнее время поклонники и СМИ то и дело подозревают, что звезда ждет ребенка, однако артистка уверяет: пока она не беременна.

Фото: Instagram

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