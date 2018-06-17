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Мама Сати Казановой пугала ее бездетностью
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Мама Сати Казановой пугала ее бездетностью 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Женщина называла дочь «древнеродящей».
Популярная певица, экс-участница группы «Фабрика» Сати Казанова стала героиней телевизионного шоу «Секрет на миллион». Среди прочего артистка затронула тему рождения детей (отметим, женщину регулярно подозревают в беременности, однако слухи пока остаются лишь слухами).
Оказалось, мама 35-летней Сати Казановой по профессии — акушер. Женщина часто пугала дочь, что та затянула с возрастом рождения первенца. «Ты уже не родишь потом!» — грозила мама Сати Казановой. На что артистка отвечала, что достижения современной медицины позволяют женщинам становиться матерями и после 40, и после 45 лет.
Ты будешь не старородящей, а древнеродящей!
— настаивала мама Сати Казановой.
Напомним, в прошлом году Сати Казанова вышла замуж, избранником артистки стал итальянский фотограф Стефано Тиоццо. С возлюбленным певица познакомилась на свадьбе подруги, в Германии, чуть меньше года назад.
В последнее время поклонники и СМИ то и дело подозревают, что звезда ждет ребенка, однако артистка уверяет: пока она не беременна.
Фото: Instagram
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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