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Жуткий кризис из-за развода добивает Джоли
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Жуткий кризис из-за развода добивает Джоли 

Дни.ру 1 час назад
Экс-супруги до сих пор не пришли к единому мнению в вопросе об опеке над детьми. Но суд встал на сторону актера, подчеркнув, что дети должны иметь постоянный контакт с их отцом, чтобы не усугубить свое психическое состояние.
Голливудская актриса Анджелина Джоли, находящаяся в бракоразводном процессе, сфокусировала свое внимание на работе, чтобы выйти их психологического кризиса, сообщает журнал People. По словам друзей актрисы, многодетная мама готовится к мероприятию, посвященному Всемирному дню беженцев, в котором она примет участие в качестве посла доброй воли ООН.
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