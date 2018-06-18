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В Подмосковье от укуса собаки погиб ребенок
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В Подмосковье от укуса собаки погиб ребенок 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Согласно информации, предоставленной Информационным агентством России «ТАСС», мальчик в возрасте полутора лет, накануне приехавший в Коломну со своей матерью к друзьям семьи, подвергся нападению домашней собаки, которая самостоятельно выбралась из вольера на участке. Порода животного пока не установлена.
В результате происшествия ребенок получил проникающую укушенную рану в области затылочной части головы. Несовершеннолетний оперативно был госпитализирован с обильной кровопотерей, спустя несколько часов ребенок скончался в больнице.
В ходе следственных действий была назначена судмедэкспертиза для выявления подробностей случившегося, а также возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в соответствии со статьей УК РФ.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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