В Подмосковье от укуса собаки погиб ребенок

Согласно информации, предоставленной Информационным агентством России «ТАСС» , мальчик в возрасте полутора лет, накануне приехавший в Коломну со своей матерью к друзьям семьи, подвергся нападению домашней собаки, которая самостоятельно выбралась из вольера на участке. Порода животного пока не установлена.

В результате происшествия ребенок получил проникающую укушенную рану в области затылочной части головы. Несовершеннолетний оперативно был госпитализирован с обильной кровопотерей, спустя несколько часов ребенок скончался в больнице.

В ходе следственных действий была назначена судмедэкспертиза для выявления подробностей случившегося, а также возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в соответствии со статьей УК РФ.