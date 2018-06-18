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Мамин опыт: как найти причину аллергии у ребенка
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Мамин опыт: как найти причину аллергии у ребенка 

Детстрана.ру 10 часов назад
Фото: Детстрана.ру
Раздражение появилась, когда моему сынишке было всего полгода. Неожиданно покраснела область паха, появился зуд, кроха был недоволен. Начитавшись о перекруте яичек и других проблемах с мошонкой, я, выпучив глаза, помчалась с ребёнком к хирургу. Но тот, внимательно всё прощупав, заявил: «Проблема не моя! Обращайтесь к педиатру!».
Сразу скажу, что в нашей местной поликлинике редко и ненадолго появляются такие врачи, как ЛОР и кардиолог, поэтому об аллергологе мы и не мечтаем. Все вопросы, связанные с аллергией, решает участковый терапевт.
Педиатр уверенно заявила, что «вся проблема в питании мамочки», ведь малыш на грудном вскармливании. А потому отныне в рационе кормящей матери должна появляться только картошка, черный чай и кислое зелёное яблоко в качестве десерта. И да, никаких одноразовых подгузников, даже ночью!

Начались кошмарные времена

На картошке и черном чае я стремительно худела. Яички ребёнка по цвету были похожи на спелые вишни, при этом они мокли и облезали, малыш орал днями и ночами.
Без памперсов я оценила тяжкий труд наших родителей и забыла, что такое сон, потому как с каждым мочеиспусканием сынишка, похоже, испытывал боль и зуд, просыпался и орал по несколько часов. Потом замолкал, вырубался, до следующего мочеиспускания.
Мази и кремы, а также антигистаминные препараты, выписанные врачом, не помогали. Промучившись дней пять, я вновь вернула подгузники.
Я старательно заполняла дневник моего питания с пометками о характере аллергической реакции крохи, но она всегда была однообразной, как, впрочем, и мое меню. После месяца таких наблюдений мною было сделано единственное заключение — аллергия у него, похоже, на меня…

Решительные действия

Я схватила его в охапку и повезла в Москву, в Институт аллергологии. Начитавшись умных статей о диагностики аллергии, я рассчитывала на насечки и реальный диагноз. Но нет: доктор, осмотрев ребёнка, сказал, что насечки — это последнее, что она сделает. А пока надо просто сдать анализ на дисбактериоз в своей местной поликлинике.
Я снова вернулась к моему любимому терапевту, сдала анализ, и, конечно же, он не был идеальным. Ребёнка принялись лечить: сначала препаратом, убивающим вредные бактерии, потом другим, заселяющим полезные. И аллергия прошла. «Эврика! Всё дело в кишечнике!» — провозгласила я, обрадовавшись, что проблема решена.
Через пару месяцев краснота появилась вновь, ночные крики возобновились, а меня охватила паника. «Неужели снова дисбактериоз?» — этот вопрос я задала врачу. «Да, такое может быть. Кишечник по-разному себя ведёт», — заявила та и порекомендовала повторить лечение.
Весь следующий год я прожила в полной уверенности, что у ребёнка какой-то супер-дисбактериоз, который повторяется каждые три–четыре месяца. Возможно, хронический дисбактериоз. В моем холодильнике было несколько видов пробиотиков и пребиотиков, я заливала в малыша кисломолочку и зорко следила за его питанием. Одно радовало — мой собственный рацион вернулся к нормальному, и дневник наблюдений уже не требовался.

Внезапное озарение

Чем старше становился сын, тем сильнее беспокоила меня эта аллергия. Да, она проходила через какое-то время. Да, она не распространялась по телу (при ярко-алых яичках всё тело оставалось нормального цвета и без сыпи), но ребёнок был беспокоен и постоянно совал руку в штанишки. Я с содроганием вспоминаю своего двухлетнего кроху, напоминающего эксгибициониста. И помню взгляды других людей.
«Сироп от кашля!» — эта мысль пришла мне в голову совершенно неожиданно. «Да!» — вспоминая каждый случай этой аллергии, я вдруг осознала, что виновник — он! Каждый приступ возникал после ОРВИ, но тогда, когда лечение уже оставалось позади.
Получается, это был накопительный эффект, проявляющийся минимум через неделю, а то и больше. Вот почему сироп не фигурировал в моем дневнике наблюдений! И ведь сиропы от кашля за два года мы пропили разные, а эффект один.
Осознав проблему, я решила ее легко и просто: все отхаркивающие препараты стала давать только через небулайзер, все жаропонижающие — в таблетках. Сейчас, спустя семь с лишним лет могу заявить, вывод был сделан верный, аллергия к нам больше не вернулась! Но и сиропов в нашем доме нет!
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