Мифы о тренировках во время беременности

Беременным женщинам следует проявлять осторожность во всем, в том числе и в спортивной жизни. Важно не навредить ребенку и не спровоцировать выкидыш, однако, важно понимать, что беременность — это не болезнь с противопоказаниями к физическим нагрузкам. Напротив, умеренные тренировки будут полезны для матери и для плода. Эти высказывания о спорте во время беременности являются мифами, их авторы несколько преувеличили реальные факты.

Бег слишком изнурителен для беременных

Бег является отличным упражнением для всех, в том числе и для беременных женщин, он не несет в себе угрозы для ребенка. Если женщина бегала до беременности, то при отсутствии персональных противопоказаний она может заниматься этим и далее.

Важно прислушиваться к ощущениям своего тела, выбрать подходящую интенсивность нагрузок, и тогда бег принесет только пользу.

Беременные не должны тренироваться чаще трех раз в неделю

Во время беременности важно оставаться в хорошей форме и не набирать лишнего веса, лучший способ поддержания формы — это спортивные тренировки. Ограничения по периодичности тренировок связаны не с самим фактом беременности, а с состоянием и самочувствием женщины. При условии отсутствия медицинских противопоказаний спорту нужно обратиться к квалифицированному фитнес тренеру, он поможет подобрать уровень нагрузок и оптимальную периодичность занятий.

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Кардионагрузки опасны для ребенка

Один из самых глупых мифов, на самом деле кардио не опасно, а полезно для ребенка и матери. Кардиотренировки улучшают насыщение тела кислородом и способствуют его правильному распределению по телу матери и организму ребенка. Еще одно преимущество выполнения кардио во время беременности заключается в тренировке сердечной мышцы, это подготовка к родам.

Беременным запрещено работать с весами

Если проявлять умеренность и следить за уровнем нагрузок, то работа с весами не принесет вреда. Если до беременности женщина регулярно проводила силовые тренинги, то она сможет практиковать их и будучи в положении. Единственным обязательным условием является снижение веса оборудования, он не должен превышать 10-12 кг. Если курирующий беременность акушер-гинеколог не видит противопоказаний для силового тренинга, значит, им можно заниматься и далее.

Когда беременная тренируется, ее ребенок обделен кислородом

Еще одно ложное предположение, как было сказано выше, физическая активность способствует насыщению кислородом и его распределению по всем органам и тканям. Упражнения помогают облегчить течение беременности и подготовить организм женщины к простым родам.

Тренировки забирают питательные вещества у ребенка

Тренировки без меры действительно могут обделить ребенка в питательных веществах, но к умеренным занятиям это не относится. Насыщение организма питательными веществами зависит в большей степени не от интенсивности нагрузок, а от качества питания матери.

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