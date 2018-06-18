Брэд Питт отметил День отца со своими детьми

На прошлой неделе судья по делу развода Брэда Питта Анджелины Джоли принял решение изменить график встреч детей пары с отцом. Теперь у Брэда появилось больше возможностей, чтобы увидеться со своими наследниками. На днях актер прилетел в Лондон, где сейчас находится его экс-супруга Анджелина Джоли и шестеро детей. Зарубежные источники сообщили, что актриса позволила своему бывшему мужу отметить День отца вместе с детьми. Как и при каких обстоятельствах прошла встреча — неизвестно.

Брэд — отличный отец! Он плохо отзывается об Энджи и считает ее виноватой в том, что дети не хотят проводить с ним время, — прокомментировал инсайдер.

Анджелина Джоли с детьми

Встречи Питта с детьми жестко регламентированы: по сведениям Dailymail, в ближайшие дни он сможет проводить с Паксом, Захарой, Шайло и близнецами Вивьен и Ноксом по четыре часа в день (старший сын Питта и Джоли, 16-летний Мэддокс, сам волен выбрать, проводить или не проводить время с отцом). С 27 июня по 1 июля актеру будет позволено забирать детей на 10 часов, а затем, с 8 по 14 июля, встречи снова ограничатся четырьмя часами. С 21 по 29 июля он сможет забрать их в Лос-Анджелес.