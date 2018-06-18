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Миранду Керр впервые сфотографировали с новорожденным сыном
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Миранду Керр впервые сфотографировали с новорожденным сыном 

Журнал ОК! 3 часа назад
Чуть больше месяца назад Миранда Керр во второй раз стала мамой. Она подарила своему мужу Эвану Шпигелю сына. После рождения ребенка супруги практически сразу вышли на связь с журналистами и рассказали о своих эмоциях, однако на публике не появлялись. Наконец, Миранда решила оставить затворничество. Папарацци сфотографировали молодую маму, когда та вместе с малышом приехала на прием ко врачу.
Миранда Керр с мамой и дочерью
В тот день на Миранде было короткое платье с цветочным принтом и завышенной талией. Судя по снимкам, модели пока не удалось полностью прийти в форму.
Миранда Керр с мамой и ребенком
Миранда Керр с мамой и ребенком
Миранда Керр с мамой и ребенком
Миранда Керр
Напомним, что Миранда Керр и Эван Шпигель начали встречаться в 2015 году, а поженились в мае нынешнего года. Торжество состоялось в их доме в окрестностях Лос-Анджелеса. Малыш станет первым общим ребенком пары и вторым для Миранды: у нее есть 7-летний сын Флинн от бывшего мужа Орландо Блума.
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