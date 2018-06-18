Миранду Керр впервые сфотографировали с новорожденным сыном

Чуть больше месяца назад Миранда Керр во второй раз стала мамой. Она подарила своему мужу Эвану Шпигелю сына. После рождения ребенка супруги практически сразу вышли на связь с журналистами и рассказали о своих эмоциях, однако на публике не появлялись. Наконец, Миранда решила оставить затворничество. Папарацци сфотографировали молодую маму, когда та вместе с малышом приехала на прием ко врачу.

Миранда Керр с мамой и дочерью

В тот день на Миранде было короткое платье с цветочным принтом и завышенной талией. Судя по снимкам, модели пока не удалось полностью прийти в форму.

Миранда Керр с мамой и ребенком

Миранда Керр с мамой и ребенком

Миранда Керр с мамой и ребенком

Миранда Керр

Напомним, что Миранда Керр и Эван Шпигель начали встречаться в 2015 году, а поженились в мае нынешнего года. Торжество состоялось в их доме в окрестностях Лос-Анджелеса. Малыш станет первым общим ребенком пары и вторым для Миранды: у нее есть 7-летний сын Флинн от бывшего мужа Орландо Блума.