Актрису Анастасию Мельникову отговорили уходить в монастырь

В ее жизни было не меньше поворотов и трагических обстоятельств, чем в известном сериале «Улицы разбитых фонарей», где Анастасия Мельникова практически «сроднилась» с ролью своей героини — следователя Абдуловой, которую играла 18 лет.

Когда же самой Мельниковой было 18, потеряла жениха: сокурсник ее мамы умер от сердечного приступа прямо перед свадьбой. Анастасия столь тяжело переживала его смерть, что собиралась уйти в монастырь, но священник отговорил ее от этого шага, сказав, что к ним приходят не от горестей или напастей, а, наоборот, от «удовлетворенности, умиротворения и счастья».

Новое испытание обрушилось на нее в 22 года. Тогда Анастасия Мельникова попала в страшную аварию, после которой оказалась парализована, без речи и памяти.

Врачи тогда говорили, что ходить она больше не будет никогда, но она своим стремлением выжить и встать на ноги опровергла вердикт медиков. Как опровергла и утверждение, что у нее никогда не будет врачей.

Несмотря на заверения, что не сможет стать матерью, актриса «вымолила», как она говорит, дочь Машу. Однако имя отца ребенка она скрывает — говорит, что если он сам захочет, тогда обо всем и расскажет.

А в 2002 году, когда на свет появилась Машенька, в роддом актрису отвозил коллега по знаменитому сериалу Алексей Нилов , а встречал Сергей Селин

Анастасия признается, что обожает мужское внимание, но дала себе слово не думать о личных отношениях, пока Маша не выйдет замуж, поскольку для нее счастье дочери — главное.