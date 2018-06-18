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Актрису Анастасию Мельникову отговорили уходить в монастырь
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Актрису Анастасию Мельникову отговорили уходить в монастырь 

Вести.Ru 24 минуты назад
Фото: tele.ru
В ее жизни было не меньше поворотов и трагических обстоятельств, чем в известном сериале «Улицы разбитых фонарей», где Анастасия Мельникова практически «сроднилась» с ролью своей героини — следователя Абдуловой, которую играла 18 лет.
Когда же самой Мельниковой было 18, потеряла жениха: сокурсник ее мамы умер от сердечного приступа прямо перед свадьбой. Анастасия столь тяжело переживала его смерть, что собиралась уйти в монастырь, но священник отговорил ее от этого шага, сказав, что к ним приходят не от горестей или напастей, а, наоборот, от «удовлетворенности, умиротворения и счастья».
Новое испытание обрушилось на нее в 22 года. Тогда Анастасия Мельникова попала в страшную аварию, после которой оказалась парализована, без речи и памяти.
Врачи тогда говорили, что ходить она больше не будет никогда, но она своим стремлением выжить и встать на ноги опровергла вердикт медиков. Как опровергла и утверждение, что у нее никогда не будет врачей.
Несмотря на заверения, что не сможет стать матерью, актриса «вымолила», как она говорит, дочь Машу. Однако имя отца ребенка она скрывает — говорит, что если он сам захочет, тогда обо всем и расскажет.
А в 2002 году, когда на свет появилась Машенька, в роддом актрису отвозил коллега по знаменитому сериалу Алексей Нилов, а встречал Сергей Селин.
Анастасия признается, что обожает мужское внимание, но дала себе слово не думать о личных отношениях, пока Маша не выйдет замуж, поскольку для нее счастье дочери — главное.
Почему актриса отказалась от ролей на Бродвее, какие условия ставил ей бывший муж Вячеслав Тельнов и почему они расстались, как пошла против воли родителей — талантливых врачей, не желавших видеть ее актрисой, кто был виновником аварии, из-за которой она едва не осталась инвалидом? Об этом Анастасия Мельникова рассказала Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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