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Беременные женщины и молодые мамы опасаются включать в детский рацион арахис
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Беременные женщины и молодые мамы опасаются включать в детский рацион арахис 

Medical Insider 1 час назад
Фото: Medical Insider
Фото: Pixabay/KuriousБеременные женщины и молодые мамы опасаются включать в детский рацион арахисВ январе 2017 года были обнародованы принципы детского питания, призывающие родителей исключить введение в рацион арахиса для снижения риска аллергии на этот продукт. Исследование показывает, что даже те, кто знает об этих принципах, до сих пор еще включают его в рацион детского питания. А многие и вовсе о нем не слышали.
Актуальность проблемы
Принципы, одобренные ACAAI, идентифицируют детей с высоким риском развития арахисовой аллергии, таким как тяжелая экзема и / или аллергия на яйца. Рекомендуется вводить продукты, содержащие арахис, уже в течение 4-6 месяцев для младенцев с высоким риском, которые уже начали потреблять твердую пищу. Если ребенок склонен к аллергии на продукты, содержащие арахис, следует вводить продукт в рацион после тестирования на коже. Если у ребенка явная реакция после теста, это может указывать на так называемую арахисовую аллергию. Родителям младенцев с умеренным или низким риском развития аллергии на арахис рекомендуется вводить продукты, содержащие арахис.
Материалы и методы обследования
В исследовании, опубликованном в журнале Annals of Allergy, Asthma and Immunology, было опрошено 1000 беременных женщин и 1000 молодых мам. Женщин спрашивали о готовности попробовать раннее введение арахиса, чтобы предотвратить появление аллергии.
49% женщин были готовы разрешить ребенку пройти тестирование на коже, и только 44% были готовы разрешить прием аллергичных продуктов в пищу.
Результаты научной работы
«Поскольку раннее введение арахиса является относительно новой идеей, мы не удивились, обнаружив, что более половины (53%) опрошенных сказали о том, что следование этим принципам не имеет никакого значения», — сказал аллерголог Мэтью Гринхотт (Matthew Greenhawt), председатель комитета ACAAI по пищевой аллергии и автор исследования. «Мы видели, что в целом 61% женщин не беспокоились по поводу того, что у их ребенка может развиться пищевая аллергия. И только 31% женщин были готовы вводить продукты, содержащие арахис, своим детям до 6 месяцев».
Вывод
«Эти принципы являются прорывом в вопросах предотвращения аллергии на арахис», — говорит аллерголог Эдмонд Чан (Edmond Chan), соавтор исследования. «Но мы по-прежнему работаем над тем, чтобы помочь родителям и педиатрам понять, насколько важны рекомендации по предотвращению аллергии на арахис. Пищевая аллергия страшна, поэтому вполне понятно, что родители боятся давать детям еду, которая потенциально опасна. В любом случае, все родители должны проконсультироваться со своим педиатром относительно раннего введения арахиса».
Диагностика пищевой аллергии не всегда проста, и очень важно поставить правильный диагноз. Чтобы найти аллерголога рядом с вами, используйте локатор аллергиков ACAAI.
Авторы другого исследования утверждают, что кормление детей арахисом и яйцами в раннем возрасте снижает риск развития пищевой аллергии.
Литература
Matthew Greenhawt et al. Caregiver and expecting caregiver support for early peanut introduction guidelines. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 2018.
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