Жена Марата Башарова объяснила феноменальное сходство супруга с сыном

@elizavetabasharovaЖена Марата Башарова объяснила феноменальное сходство супруга с сыномЛичная жизнь Марата Башарова перестала быть связана исключительно со скандалами. Сейчас актер — примерный семьянин, о чем свидетельствуют фотографии в Instagram-аккаунте его супруги Елизаветы.

Пара поженилась 9 сентября 2017 года, а за год до этого у них родился наследник — сын Марсель. Instagram-аккаунт Елизаветы, который сама она называет «семейным блогом», наполнен фотографиями улыбающихся родителей и довольного малыша. Поклонники звездной семьи часто отмечают поразительное сходство актера с сыном:: «Папина отдушина, копия папы», «Ничего себе, как похожи», «Марсель — как будто маленький Марат, и уже такой взрослый! Много счастья вашей семье!».

@elizavetabasharova

Елизавета также рассказывала, что Марат и Марсель похожи не только внешне, но и по характеру. Недавно супруга актера откровенно призналась, в чем причина такого фантастического сходства:

Мой муж присутствовал на родах, и как мне кажется это в них обоих породило безумную связь.

Елизавета Башарова уверена, что нужно с ранних лет ребенка «культивировать понятие отца». Марат и Марсель много времени проводят вместе, им интересно вдвоем, у них есть настоящая связь, какая должна быть между отцом и сыном. По мнению Елизаветы, присутствие Марата на родах сыграло исключительную роль в его сближении с Марселем. В настоящее время девушка не скрывает восторга по поводу семейной идиллии:

И вот сейчас, есть у меня такое прекрасное свободное время, когда Марсель с Маратом проводят время вдвоем, и я им не нужна…

В комментариях фолловеры активно выражают согласие с мнением Елизаветы и обмениваются собственными историями. Также Елизавета Башарова часто делится с подписчиками своими мыслями насчет материнства, семьи и воспитания. Под одной из свежих фотографий, она трогательно рассказала, что для нее значит любовь к ребенку:

Безусловная любовь — это когда в 6 утра тебя расстреливают из водного пистолета, твои ноздри маленькими пальчиками проверяют на прочность, открывают твои глаза, прореживая при этом ресницы, и закидывают твоими же тапочками, как бы намекая, что пора вставать и играть.

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@elizavetabasharova