Принц Уильям признался, что его трехлетняя дочь растет модницей

Знаменитый папа рассказал, что его малышка буквально одержима модой.

Трехлетняя принцесса Шарлотта — дочь Кейт Миддлтон принца Уильяма — растет настоящей модницей. Об этом во время своего визита в Ливерпуль рассказал сам знаменитый отец.

Герцог Кембриджский встретился с дизайнерами аксессуаров Китом и Гейл Хэншо и получил в подарок три сумочки для его дете, с именами малышей. Сумочка Шарлотты, выполеннная в розовом цвете, привела принца Уильяма в восторг.

Мне кажется, она ни за что не расстанется с этой сумкой,

— цитирует слова герцога Кембриджского Liverpool Echo, Мужчина пояснил, что розовый — любимый цвет девочки, а также добавил, что она буквально «одержима модой».

Отметим, принц Уильям и его супруга воспитывают троих детей. Старший малыш пары — сын Джордж Александр Луи — родился в 2013 году, а в 2015 году на свет появилась дочь Шарлотта Елизавета Диана.

В конце апреля нынешнего года Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз: на свет появился малыш Луи. А недавно, к слову, стало известно, когда и где состоится крещение младшего сына пары.

Фото: Instagram

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