Принц Уильям признался, что его трехлетняя дочь растет модницей 

Знаменитый папа рассказал, что его малышка буквально одержима модой.
Трехлетняя принцесса Шарлотта — дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма — растет настоящей модницей. Об этом во время своего визита в Ливерпуль рассказал сам знаменитый отец.
Герцог Кембриджский встретился с дизайнерами аксессуаров Китом и Гейл Хэншо и получил в подарок три сумочки для его дете, с именами малышей. Сумочка Шарлотты, выполеннная в розовом цвете, привела принца Уильяма в восторг.
Мне кажется, она ни за что не расстанется с этой сумкой,
— цитирует слова герцога Кембриджского Liverpool Echo, Мужчина пояснил, что розовый — любимый цвет девочки, а также добавил, что она буквально «одержима модой».
Отметим, принц Уильям и его супруга воспитывают троих детей. Старший малыш пары — сын Джордж Александр Луи — родился в 2013 году, а в 2015 году на свет появилась дочь Шарлотта Елизавета Диана.
В конце апреля нынешнего года Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз: на свет появился малыш Луи. А недавно, к слову, стало известно, когда и где состоится крещение младшего сына пары.
Фото: Instagram
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,
«В Контакте» и «Одноклассниках»!