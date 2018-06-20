В Воронеже открыли центр для родителей недоношенных детей

ВОРОНЕЖ, 20 июн — РИА Новости . Образовательный центр «Торопыжка36.РФ» для родителей недоношенных детей открылся на базе перинатального центра в Воронеже, сообщает Воронежская областная дума.

Воронежская школа «Торопыжка36.РФ» стала четвертой в России, открытой на базе типовых перинатальных центров, после Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Торжественное мероприятие было приурочено к семилетию работы перинатального центра.

Председатель комитета по труду и социальной защите населения Воронежской облдумы, главный внештатный неонатолог Воронежской области Людмила Ипполитова поздравила пациентов и медицинский персонал центра с открытием школы и провела первый урок. По словам Ипполитовой, проблема выхаживания недоношенных детей очень актуальна для региона.

"Мы боремся не только за выживаемость таких детей, но и за их качество жизни. И здесь огромное значение имеет правильный родительский уход. Элементы школы для родителей недоношенных детей у нас вырабатывались все семь лет. Сейчас мы просто обобщили наш опыт, изучили современный мировые методики и оформили это в единую обучающую программу", — сказала Ипполитова.

Она отметила, что заниматься в образовательном центре со специалистами и учиться правильно ухаживать за своим ребенком смогут не только мамы и папы, но и бабушки и другие члены семьи. Школа станет работать в постоянном режиме, все консультации будут бесплатными.

По словам председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, сегодня в рамках развития системы регионального здравоохранения действует подпрограмма, рассчитанная на совершенствование медпомощи беременным женщинам и новорожденным детям. Среди ожидаемых непосредственных результатов ее реализации — увеличение процента выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре.

Общий объем финансирования подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка», которая стартовала в Воронежской области в 2014 году и рассчитана на длительный период, составляет около 6,6 миллиарда рублей. При этом, как отметил Нетёсов, в последние годы она финансируется исключительно из регионального бюджета.

"В текущем году на реализацию данной подпрограммы депутаты заложили почти 200 миллионов рублей. В следующем году расходы вырастут еще на 28,5 миллиона. И такие меры уже доказали свою эффективность. Например, младенческая смертность в прошлом году снизилась на 18,5%. Это, кстати, исторический минимум", — сказал Нетёсов.

Воронежский перинатальный центр работает с июля 2011 года. За это время на свет здесь появились около 40 тысяч детей, из которых более 4,5 тысячи — недоношенные, и более 600 — с массой тела менее 1 килограмма. Самый крошечный ребенок весил 530 граммов. В стенах перинатального центра рождаются около 98% малышей с массой тела менее 1 килограмма, на сегодняшний день выживаемость таких детей составляет 87%. В 2010 году этот показатель равнялся 41%.

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