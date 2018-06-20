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Кристина Асмус поделилась видео, как Гарик Харламов играет с дочкой
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Кристина Асмус поделилась видео, как Гарик Харламов играет с дочкой 

Letidor.ru 47 минут назад
Фото: Letidor.ru
Подписчики положительно оценили запись.
Актриса Кристина Асмус, получившая широкую известность благодаря яркой роли Варвары Черноус в сериале «Интерны», показала на своей странице в Instagram забавные ролик о том, как увлеченно ее муж Гарик Харламов и дочь Анастасия играют в зале с детскими игровыми автоматами. И, судя по записи, папа увлечен процессом не меньше девочки.
В нашей семье двое детей, 😋👾🚗🔫
— шутя подписала ролик Кристина.
Подписчики юмор актрисы оценили. «Вывела папу поиграть», «У ребенка самый прикольный папа», «Одну родила ты, а второго — свекровь 😄», «В каждой семье есть на одного ребенка больше, чем родила жена 😁😁😋», «Это же так мило, когда отец может побыть ребенком😊», — можно прочесть в комментариях. Многие также предложили Кристине подумать о третьем ребенке в семье, особенно, о мальчике, с которым Гарику будет еще интереснее играть.
Напомним, что Гарик Харламов и его жена Кристина Асмус пока воспитывают только одну дочку. Они впервые показали лицо юной Насти поклонникам в начале июня и все тут же заметили, что девочка очень похожа на папу.
Гарик Харламов и Кристина Асмус официально зарегистрировали отношения в 2013 году. А в январе 2014 года у пары родилась дочь Анастасия. Счастливый муж и отец очень любит свою семью и тоже, как и супруга, периодически делится трогательными постами в своем Instagram.
Фото: Instagram / @garikkharlamov
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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