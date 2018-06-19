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Оксана Акиньшина показала маленькую дочку
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Оксана Акиньшина показала маленькую дочку 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Поклонники артистки гадают, на кого больше похожа кроха.
Известная актриса и многодетная мама Оксана Акиньшина порадовала поклонников редким фотоснимком своего младшего ребенка — крошечной дочки.
Люббббббооовьььь,
— лаконично подписала опубликованный в личном блоге кадр звезда.
Напомним, Оксана Акиньшина — многодетная звездная мама. В первом браке актрисы в 2009 году появился на свет сын Филипп. В отношениях с кинопродюсером Арчилом Геловани в 2013 году родился второй ребенок Акиньшиной, сын Константин. В октябре 2016 года стало известно, что пара ожидает еще одного малыша, а в конце января 2017-го Оксана родила дочь.
К слову, в недавнем интервью звезда рассказала, почему переехала с мужем и младшими детьми в Швейцарию.
Фото: Instagram
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