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20 эмоциональных фото, на которых отцы впервые увидели своих дочерей в свадебных платьях
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20 эмоциональных фото, на которых отцы впервые увидели своих дочерей в свадебных платьях 

Bigpicture.ru 31 минуту назад
Фото: Bigpicture.ru
Отцовская любовь — вечная ценность. Для отца его дочь навсегда останется маленькой принцессой, которую он любит и оберегает. Идет время, дочь взрослеет, выпархивает из семейного гнезда и выходит замуж. И именно в день свадьбы может глубоко проявиться тесная душевная связь между отцом и дочерью, особенно когда гордый родитель впервые видит свою дочь в свадебном наряде и готовится вести ее под венец.
Мы собрали для вас действительно трогательные снимки, на которых папа впервые видит дочь в подвенечном платье. Оказывается, даже у самых суровых отцов есть тот запас сентиментальности, от которого можно расплакаться от счастья. Благодаря таким трогательным моментам на душе становится теплей.
Источник: Bored Panda
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