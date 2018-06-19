20 эмоциональных фото, на которых отцы впервые увидели своих дочерей в свадебных платьях

Отцовская любовь — вечная ценность. Для отца его дочь навсегда останется маленькой принцессой, которую он любит и оберегает. Идет время, дочь взрослеет, выпархивает из семейного гнезда и выходит замуж. И именно в день свадьбы может глубоко проявиться тесная душевная связь между отцом и дочерью, особенно когда гордый родитель впервые видит свою дочь в свадебном наряде и готовится вести ее под венец.

Мы собрали для вас действительно трогательные снимки, на которых папа впервые видит дочь в подвенечном платье. Оказывается, даже у самых суровых отцов есть тот запас сентиментальности, от которого можно расплакаться от счастья. Благодаря таким трогательным моментам на душе становится теплей.

Источник: Bored Panda