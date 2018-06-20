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Смешное видео о малышах, которые обожают спагетти
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Смешное видео о малышах, которые обожают спагетти 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Учимся у этих детей наслаждаться итальянским блюдом!
Любопытные малыши везде и всегда найдут себе развлечение. Они из любого занятия могут сделать настоящее шоу, потому что всегда готовы веселиться сами и веселить окружающих, даже если они всего лишь едят свои любимые продукты.
Недавно мы вам показывали, как малыши обожают лакомиться самым вкусным итальянским блюдом — пиццей. А сегодня вы увидите, с каким удовольствием они уплетают за обе щеки другое популярное итальянское блюдо — спагетти.
Вот где точно малыши смогли оторваться по полной и продемонстрировать весь свой креатив!
Что только эти крохи не делают с длинными макаронами: руками размазывают спагетти по столу, долго втягивают в рот по одной макаронине, засовывают их даже в нос и умудряются уснуть в процессе пережевывания любимого обеда.
Таких смешных малышей за трапезой вы еще не видели!
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