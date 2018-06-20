Беременная Кейт Хадсон показала подросший живот в купальнике

В этом году в Голливуде настоящий беби-бум. Вчера первенца родила Ева Лонгория , а днем ранее во второй раз стала мамой Кэндис Свейнпол. Судя по всему, следующей на очереди Кейт Хадсон . Ее живот уже внушительных размеров! Беременная актриса отдыхает в Греции вместе со своим возлюбленным Дэнни Фудзикавой и родителями и вовсе не стесняется ходить в мини-бикини.

Кейт Хадсон с бойфрендом

Папарацци подкараулили актрису и сделали пару фотографий, которые разлетелись по страницам СМИ. Как сообщают западные источники, звездная семья сейчас находится на острове Миконос. Кейт Хадсон не только греется на солнышке, но также занимается аквааэробикой и ведет активный образ жизни. Поговаривают, что малыш должен родиться уже в августе.

Голди Хоун