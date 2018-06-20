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Беременная Кейт Хадсон показала подросший живот в купальнике
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Беременная Кейт Хадсон показала подросший живот в купальнике 

Журнал ОК! 1 час назад
В этом году в Голливуде настоящий беби-бум. Вчера первенца родила Ева Лонгория, а днем ранее во второй раз стала мамой Кэндис Свейнпол. Судя по всему, следующей на очереди Кейт Хадсон. Ее живот уже внушительных размеров! Беременная актриса отдыхает в Греции вместе со своим возлюбленным Дэнни Фудзикавой и родителями и вовсе не стесняется ходить в мини-бикини.
Кейт Хадсон с бойфрендом
Папарацци подкараулили актрису и сделали пару фотографий, которые разлетелись по страницам СМИ. Как сообщают западные источники, звездная семья сейчас находится на острове Миконос. Кейт Хадсон не только греется на солнышке, но также занимается аквааэробикой и ведет активный образ жизни. Поговаривают, что малыш должен родиться уже в августе.
Голди Хоун
Напомним, Кейт Хадсон и ее возлюбленный Дэнни Фудзикава ожидают дочку. У актрисы также есть двое детей от предыдущих отношений: 4-летний сын от музыканта криса Робинсона и 6-летний сын от солиста Muse Мэттью Беллами. А недавно папарацци заметили кольцо на «том самом» пальце артистки.
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