Евгений Малкин и Анна Кастерова показали фото с новорожденным сыном

У хоккеиста Евгения Малкина и телеведущей Анны Кастеровой растет 2-летний сын Никита. И хоть пара часто делится в своих соцсетях фото с мальчиком, лицо малыша супруги до сих пор не показывали: малыш всегда снят либо со спины, либо издалека. Зато в День отца Анна поделилась с фолловерами другим фото, на котором она показала супруга и их новорожденного сына. Архивное фото вызвало бурную реакцию фолловеров пары.

«Как мило»; «Анечка, какая прелесть! Вот это воспоминая!»; «Милота»; «Какая милота! Крутой папа, прекрасный сынуля!»; «Очень трогательно!»; «Вот где идилия! Анют, счастья тебе с твоими мужиками. Малышок такой классный!»; «Как мило, приятно смотреть как мужчина нянчится со своим ребенком», — оставляют комментарии фолловеры.

А как тебе трогательное фото с новорожденным малышом Малкина?

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Фото:Instagram