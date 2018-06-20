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Международный день цветка отметят в кожуховской библиотеке
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Международный день цветка отметят в кожуховской библиотеке 

Управа района Косино-Ухтомский 27 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В грядущую субботу, 23 июня, в библиотеку №101 в Кожухово приглашают юных читателей и их родителей.
В этот раз традиционные мастер-класс будут посвящены Международному дню цветка, который отмечается 21 июня.
Детям и родителям поведают о том, как празднуют этот день, какие фестивали в честь него устраивают. Участники мероприятия узнают, в каких странах проводят карнавалы и парады флористов.
Почему именно этот день стал праздником цветов? Считается, что в первый летний месяц природа полностью преображается. Зацветают самые яркие благоухающие цветы. В конце концов, 21 самый длинный день в году! А, когда, как не днем, распускаться прекрасным цветам?
В ходе мастер-класса ребята научаться делать красивые бумажные цветы. Также дети смастерят из этих цветов оригинальные браслеты. Их можно будет носить самим или подарить мамам — хенд-мейд всегда в моде.
Мастер-класс состоится 23 июня по адресу: ул. Лухмановская, д.17, корп.1. Начало в 15 часов.
Фото: https://avatars.mds.yandex.net
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Женский форум
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