«Декольте в 7 лет?»: Оксана Самойлова нарядила дочь не по возрасту

Оксана Самойлова является мамой троих дочерей, с чем ей несомненно повезло, ведь она может наряжать их как хочет, проявляя творческие способности. Она постоянно одевает девочек во что-нибудь стильное и не забывает даже о самой маленькой. В этот раз она продемонстрировала образ старшей дочери Ариелы, однако увиденное возмутило публику.

Оксана Самойлова любит использовать дочерей в качестве моделей для своего магазина детской одежды, но чаще всего перед объективом предстает старшая. В этот раз успешная мама продемонстрировала очередной модный показ в исполнении красавицы Ариелы. Девочка позировала перед камерой в белом жакете, короткой юбке и майке, и, конечно, такое одеяние сочли совсем не детским, но при этом сшитым по параметрам дошкольника.

Интернет-мамочки взбушевались при виде такой картины: девочка буквально представляла из себя миниатюрною копию мамы. Сексуальный и откровенный, по их мнению, костюм совершенно не соответствует её возрасту. Самойлову принялись ругать и просить больше не заставлять девочку так одеваться, ведь она еще даже не пошла в школу. «Оксана, вы серьезно? Декольте в 7 лет?» «Ну это перебор, честно. Вы также одеваетесь!» «Пошло и вульгарно, снимите с ребенка эту похабщину!» «Отец интересно, как отреагировал на это?» «Ну и прикид.. это даже мне неловко носить»

Недавно популярную красавицу уличили в использовании фотошопа. На очередном снимке подписчикам показалось, что голова Оксаны выглядит слишком неестественно, а ухо и вовсе расплющило.