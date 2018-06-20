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«Декольте в 7 лет?»: Оксана Самойлова нарядила дочь не по возрасту
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«Декольте в 7 лет?»: Оксана Самойлова нарядила дочь не по возрасту 

Eva.ru 23 минуты назад
Фото: Eva.ru
Оксана Самойлова является мамой троих дочерей, с чем ей несомненно повезло, ведь она может наряжать их как хочет, проявляя творческие способности. Она постоянно одевает девочек во что-нибудь стильное и не забывает даже о самой маленькой. В этот раз она продемонстрировала образ старшей дочери Ариелы, однако увиденное возмутило публику.
Оксана Самойлова любит использовать дочерей в качестве моделей для своего магазина детской одежды, но чаще всего перед объективом предстает старшая. В этот раз успешная мама продемонстрировала очередной модный показ в исполнении красавицы Ариелы. Девочка позировала перед камерой в белом жакете, короткой юбке и майке, и, конечно, такое одеяние сочли совсем не детским, но при этом сшитым по параметрам дошкольника.
Интернет-мамочки взбушевались при виде такой картины: девочка буквально представляла из себя миниатюрною копию мамы. Сексуальный и откровенный, по их мнению, костюм совершенно не соответствует её возрасту. Самойлову принялись ругать и просить больше не заставлять девочку так одеваться, ведь она еще даже не пошла в школу. «Оксана, вы серьезно? Декольте в 7 лет?» «Ну это перебор, честно. Вы также одеваетесь!» «Пошло и вульгарно, снимите с ребенка эту похабщину!» «Отец интересно, как отреагировал на это?» «Ну и прикид.. это даже мне неловко носить»
Недавно популярную красавицу уличили в использовании фотошопа. На очередном снимке подписчикам показалось, что голова Оксаны выглядит слишком неестественно, а ухо и вовсе расплющило.
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Женский форум
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