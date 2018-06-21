Укусы насекомых — причина зуда кожи у детей

СодержаниеПочему возникает зуд кожи на укусы насекомых?Кожный зуд и аллергия у детейУкусы комаровУкусы клоповУкусы блохЧесоткаПедикулез

Высыпания и кожный зуд у ребенка — жалобы, с которыми родители часто обращаются за помощью к врачам. Зачастую они подозревают развитие аллергического заболевания, а потому винят в случившемся продукты питания, порошки, подгузники, некачественную одежду и прочее. Даже не задумываясь о том, что причиной вполне могут быть укусы насекомых. Блохи, клопы, вши, чесоточный клещ — этих паразитов считают пережитком прошлого, которые уже не могут докучать людям, живущим в комфортных квартирах и домах. Однако практика говорит об обратном. Вместе с MedAboutMe разберем, укусы каких насекомых могут вызывать зуд и умело маскироваться под кожные болезни у детей.

Почему возникает зуд кожи на укусы насекомых?

Ощущение зуда или желание «почесаться» первоначально является физиологической защитной реакцией. Она направлена на освобождение кожи от потенциально опасных раздражителей. Обычно длится недолго и исчезает после устранения причины появления, например, сразу как удается стряхнуть насекомое. Однако зуд может быть и патологическим, если обусловлен нарушениями, происходящими непосредственно в коже (кожные заболевания) или во всем организме (болезни внутренних органов).

Характер зуда, возникающего в ответ на укусы насекомых, до сих пор остается достаточно спорным вопросом. С одной стороны, он провоцирует процесс «вычесывания» паразитов, например, вшей и клещей, что является абсолютно нормальной реакцией. С другой стороны, ощущение зуда в этом случае результат не только механического раздражения кожи, но аллергической реакции на насекомое.

Кожный зуд и аллергия у детей

Зуд кожи — один из характерных симптомов аллергодерматозов. Поэтому врач аллерголог-иммунолог часто осматривает детей, чьи родители обратились с данной жалобой. Во время приема специалист обязательно поинтересуется, насколько сильно ребенок чешется и обратит внимание на наличие и расположение высыпаний и расчесов на теле.

Зачастую нужно исключить атопический дерматит — распространенное аллергическое заболевание кожи у детей, которое всегда сопровождается зудом. Активнее всего проявляется в возрасте от 3 месяцев до 3 лет. К моменту поступления в школу, как правило, затихает. Специалист ставит диагноз, опираясь на данные аллергологического анамнеза, а также результаты осмотра: характерная локализация и вид высыпаний в зависимости от возраста ребенка. Например, у детей до двух лет чаще всего развивается мокнущая экзема на лице (лоб и щеки), плечах, предплечьях, голенях, ягодицах.

Контактный аллергический дерматит — еще одна причина зудящих высыпаний на коже у детей. Современной проблемой является повышенная чувствительность к никелю (содержится в бижутерии, элементах наручных часов, металлических заклепках одежды). Чаще всего встречается у девочек, при этом в 80% отмечается положительный семейный анамнез. В месте соприкосновения с металлом появляются высыпания в виде пятен, папул и бляшек.

У детей подросткового возраста часто диагностируют острую крапивницу — летучие зудящие волдыри на теле. Провоцировать их могут погрешности питания, прием лекарственных препаратов, укусы и ужаления насекомых.

Однако не все, что чешется, имеет исключительно аллергическую природу. При наличии сомнений маленького пациента обязательно должен осмотреть врач дерматолог. Цель — исключить паразитарное заболевание кожи или укусы насекомых.

Укусы комаров

С укусами комаров без сомнения сталкивались все взрослые хотя бы раз в жизни. Кому-то они не причиняют особого дискомфорта, а кто-то чешется долго и мучительно. Точно также и у детей. Клинические проявления будут зависеть от реактивности детского организма — размер пятна и папулы с геморрагической точкой в центре будет отличаться размером и выраженностью зуда.

Укусы клопов

Хорошие жилищно-бытовые условия, в которых проживает ребенок, не исключают соседства с клопами. Они прекрасно себя чувствуют даже в чистом, ухоженном доме.

Высыпания на теле малыша, которые являются укусами клопов, выглядят как отечные геморрагические пятна, сопровождающиеся зудом и болью. Как правило, свежие укусы находят утром. Они располагаются на открытых участках кожи и могут напоминать своеобразную дорожку. Если осмотреть постель, то можно увидеть бурые следы крови. Такая особенность объясняется ночным образом жизни паразитов.

Задуматься о наличии клопов нужно, если в доме недавно появилась «чужая» мебель, бывшая в употреблении. Хотя с таким же успехом насекомых можно принести на одежде из любого общественного места.

Укусы блох

Блохи прочно ассоциируются с кошками и собаками. Родители, которые не заводят домашних питомцев, уверены в неприкосновенности своего жилища, а значит, и в безопасности ребенка. Однако это не так. Прыгающего паразита вполне можно «подцепить» на ноги в подъезде и принести домой. Также блохи могут пробраться в квартиру от соседей или из грязного подвала.

От укусов кровососущего насекомого чаще всего страдают дети, ведь их тонкая и нежная кожа с близко расположенными сосудами особенно привлекательна. Внешне укус блохи можно описать как отечную папулу с геморрагической корочкой в центре. Сильный зуд беспокоит длительное время.

Чесотка

Паразитарное кожное заболевание, вызываемое чесоточным клещом, называют чесоткой. Она успешно имитирует атопический дерматит. У новорожденных и грудных детей имеет распространенный характер (с головы до ног), а высыпания напоминают инфицированное течение аллергического заболевания. Однако существует отличительный признак — пузырьковые высыпания на ладошках и подошвах.

У детей младшего возраста расположение высыпаний несколько иное — кисти, предплечья, а также «зона трусиков». Зуд усиливается в вечернее время, что обусловлено более активной деятельностью клеща.

Заражение происходит при продолжительном контакте кожа к коже. Поэтому родителям стоит обратить внимание на свои руки, а также руки людей, постоянно контактирующих с ребенком (например, няня). Если присутствуют явления зудящего дерматита, необходимо исключить чесотку.

Педикулез

Поражение кожи вшами или педикулез распространен среди школьников младших классов. Заподозрить его можно, если ребенок жалуется на зуд кожи головы или активно чешет голову. Высыпания при этом напоминают себорейный дерматит — серозно-геморрагические корочки и чешуйки. Стоит помнить, что в период полового созревания это заболевание практически не встречается.

Заражение вшами происходит при достаточно тесном контакте в детском коллективе. Предположение о том, что болеют исключительно «грязнули» — неверное. Наоборот, паразиты предпочитают чистую кожу головы.

Зуд кожи и сопровождающие его высыпания — многогранная проблема у детей. Укусы насекомых — лишь одна из причин, которую часто отрицают. Однако паразиты не выбирают ребенка по социальному статусу и прочим современным параметрам благополучия. Они способны поселиться в любом доме и в первую очередь атаковать малышей. Обращаясь к специалисту с жалобами на зуд, важно исключить все возможные причины, чтобы добраться до единственно верной и успешно провести лечение.

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