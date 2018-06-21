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Уральские врачи спасли шестимесячную девочку весом 370 граммов
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Уральские врачи спасли шестимесячную девочку весом 370 граммов 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: Российская Газета
Медикам областной детской клинической больницы в Екатеринбурге удалось сохранить жизнь новорожденной девочки, появившейся на свет намного раньше срока и весом всего 370 граммов. Это уникальное событие, говорят специалисты.
В начале февраля на сроке 23-24 недели (приблизительно шесть месяцев) маму малышки экстренно доставили в областной перинатальный центр и сделали ей кесарево. Реаниматологи, неонатологи, медсестры, специалисты лучевой и функциональной диагностики, клинические фармакологи, офтальмологи и многие другие специалисты объединились, чтобы выходить появившуюся на свет крошечную пациентку.
"Такой мультидисциплинарный подход в сочетании с современными технологиями позволяет нам достигать успеха тогда, когда многие коллеги опускают руки", — считает завотделением Марк Пруткин.
Сегодня — спустя четыре месяца — девочку выписали из отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, передает департамент информационной политики губернатора. Она весит уже чуть больше двух килограммов, кушает и быстро набирает вес. Ее родителям еще около года нужно будет плотно заниматься реабилитацией дочки: делать массаж и прочие лечебные процедуры.
Между тем  Раньше срока рождаются примерно семь процентов малышей, в Свердловской области это — около 4 тысяч в год. Примерно полпроцента от этого числа — дети с весом менее килограмма (в прошлом году в регионе было 267 таких крошек).
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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