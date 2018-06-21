Дочери Николь Кидман стесняются знаменитой матери 

Несмотря на то, что у Николь Кидман формально четверо детей, актриса всегда говорит только о двоих — дочерях Сандей и Фейт, которых она родила своему мужу Киту Урбану. Сейчас девочкам 10 и 7 лет соответственно, и они, как говорит сама Николь, стесняются своей 50-летней матери.
В одном из своих недавних интервью Кидман призналась, что ее дочери стесняются того факта, что их маме уже 50, а младшая даже порой отказывается ехать в школу, если Николь не приведет себя в порядок. «Она говорит: „Мама, не надевай, пожалуйста, спортивный костюм. Лучше сделай макияж, уложи волосы. “ Видимо, Фейт было неловко перед друзьями в прошлый раз», — делится актриса. Кидман понимает, что с каждым годом моложе она не становится и пытается сохранять здоровыми тело и дух, но процесс старения, к сожалению, не обратим, и с каждым годом Николь будет выглядеть все хуже. Хочется верить, что отношения с дочерьми она все-таки не испортит, ведь двое ее приемных детей от Тома Круза с Кидман уже давно не общаются.
попкорнnews