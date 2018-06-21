Анджелина Джоли считает, что воспитывает детей лучше Брэда Питта

Недавно Анджелина Джоли сделала официальное заявление о разводе с Брэдом Питтом . Одна из красивейших пар Голливуда распалась, но споры о детях не прекращаются. И хотя суд позволил Брэду Питту принимать равное участие в их воспитании, Анджелина, которая уверена, что лучше знает, как это делать, все еще рассчитывает избавиться от экс-супруга.

В СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщают: Джоли хочет полностью изолировать Питта от детей. Его «классическая манера воспитания», по мнению актрисы, неприемлема, она считает его плохим отцом, который не заслуживает общения с детьми.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Анджелина Джоли переживает измучивший ее развод. По информации близких к звезде источников, она старается полностью посвятить себя миссии посла ООН , активно готовится ко Всемирному дню беженцев, в котором будет участвовать. Джоли также посетила разрушенный боевиками ИГ* Мосул.

*Организация запрещена в России по решению Верховного суда.