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Анджелина Джоли считает, что воспитывает детей лучше Брэда Питта
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Анджелина Джоли считает, что воспитывает детей лучше Брэда Питта 

Пятый канал 30 минут назад
Фото: Пятый канал
Недавно Анджелина Джоли сделала официальное заявление о разводе с Брэдом Питтом. Одна из красивейших пар Голливуда распалась, но споры о детях не прекращаются. И хотя суд позволил Брэду Питту принимать равное участие в их воспитании, Анджелина, которая уверена, что лучше знает, как это делать, все еще рассчитывает избавиться от экс-супруга.
В СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщают: Джоли хочет полностью изолировать Питта от детей. Его «классическая манера воспитания», по мнению актрисы, неприемлема, она считает его плохим отцом, который не заслуживает общения с детьми.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Анджелина Джоли переживает измучивший ее развод. По информации близких к звезде источников, она старается полностью посвятить себя миссии посла ООН, активно готовится ко Всемирному дню беженцев, в котором будет участвовать. Джоли также посетила разрушенный боевиками ИГ* Мосул.
*Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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