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Названы основные причины болей в животе у ребенка
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Названы основные причины болей в животе у ребенка 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Почти каждый ребёнок в какой-то период своей жизни жалуется на боли в животе, но что их может вызывать? Эксперты подчеркивают, что причиной подобных недомоганий часто бывает белый хлеб, молоко и даже компьютерные игры. По статистике, 95% родителей утверждают о том, что их дети страдали от болей в животе в какой-то период жизни, а 25% посещали врачей общей практики три или более раз. Если боль в животе не сопровождается какими-либо другими серьезными симптомами, то существует несколько способов, которые родители могут использовать для облегчения состояния ребенка. Но что приводит к подобным болям? К примеру, употребление слишком большого количества сахара, пребывание в сидячем положении на протяжении длительного времени при компьютерных играх или запоры — всё это может спровоцировать боли в животе. Исследование показывает, что не более 10% родителей знают о точных причинах этих недомоганий у их детей, которые сталкиваются с ними порой по 4 раза в году. Одной из самых главных причин болей в животе является запор. Дети старше 6 месяцев, которые начинают употреблять твердую пищу, регулярно сталкиваются с запорами. Исследование в 2016 году показало, что запор стал глобальной проблемой для детей всего мира. Сегодня он не всегда вызывается нехваткой пищевых волокон в рационе, его причиной может быть и избыток жидкости. Дело в том, что у детей плохо развито чувство жажды, поэтому родители должны побуждать их пить как можно чаще. Причиной запора может стать пищевая аллергия, реакция на лактозу или невосприимчивость к другим компонентам молока. Обычно в молоке из супермаркета содержится два белка — А1 и А2. Исследования показали, что белок А1 может вызывать боли в животе. Их причиной также бывает дисбаланс кишечных бактерий. Особенно часто это наблюдается у детей после кесарева сечения, либо у тех, кто не получал грудного вскармливания. Будет неплохо, если при частых запорах доктор проведет анализы кишечной микрофлоры и в случае необходимости назначит прием определенных пробиотиков для стабилизации количества и состава бактерий. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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