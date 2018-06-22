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Россияне с ВИЧ могут усыновлять детей
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Россияне с ВИЧ могут усыновлять детей 

Medaboutme.ru 2 часа назад
Фото: Medaboutme.ru
Конституционный суд РФ признал незаконным положение Семейного кодекса РФ, которое запрещает брать под опеку и усыновлять детей пациентам, зараженным гепатитом С и ВИЧ.
Данное решение было принято судьями в отношении следующей ситуации. Женщина получила ВИЧ в 2012 году, находясь в больнице. Вместе с мужем они приняли решение родить ребенка, но воспользовались экстракорпоральным оплодотворением и услугами суррогатной матери, которой стала сестра инфицированной женщины.
Планировалось, что после появления малыша на свет он будет усыновлен по всем правилам. Однако, на основании положений Семейного кодекса все пройденные до настоящего момента суды отказывали в этом.
С момента рождения, на протяжении последних 2,5 лет, ребенок живет в семьи пациентки с ВИЧ-инфекцией и остается здоровым. Муж пациентки с ВИЧ также здоров, несмотря на 8 лет семейной жизни. Женщина принимает все прописанные врачами препараты и не представляет собой опасности, так как вирус не передается бытовым путем.
Судьи приняли решение о том, что существующие статьи Семейного кодекса, регулирующие усыновление детей людьми с ВИЧ-инфекцией, на сегодняшний день не соответствуют реальности. Конституционный суд также указал на необходимость «осторожного подхода» к решению подобных вопросов.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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