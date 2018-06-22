Холостяки июня: «Я хочу пышную свадьбу»

Александр, 42 года Двое сыновей — Данил, 13 лет, Степан 6 лет «Мне нравятся девушки воспитанные, умные, с чувством юмора. Не обязательно, чтобы была красавицей, но с формами. Самое главное, чтобы проводила меньше времени в интернете. Жена от первого брака много переписывалась в соцсетях, писали ей мальчики. Мы разошлись, поняли, что абсолютно разные люди, 12 лет провели в браке.

Меняться ради любимой я готов. У меня были отношения после развода, ради которых я менялся, чувствую, что сейчас стал лучше. В отношениях с девушкой я никогда не приму измену. Не могу сказать, что выводило бы меня из себя в поведении женщины, я даже люблю, когда они капризничают. Например, по магазинам когда ходят, я тоже могу, посоветую что-нибудь, помогу выбрать, для меня это не пытка. Девушка должна быть работящей, но если не хочет, то мужчина должен уметь достаточно зарабатывать, чтобы содержать её, семью, детей. Труд облагораживает, если ей нравится работать, то почему нет?

Мой старший сын уже взрослый, ему 13 лет, он все понимает и знает, что папа в любом случае будет его любить, что бы ни происходило у него с мамой. Если я считал нужным, знакомил Данила с девушкой, как-то мы все вместе ездили на Алтай. Стеснялся, конечно, и он, и она, но в целом — ладили. Если девушка умная — поймет. Мой сын ни разу не устраивал конфликтов, всегда принимал и поддерживал выбор отца.

Странно в моем возрасте вообще не иметь детей, у мужчины они должны быть. Я всегда сразу говорю, что у меня двое и не считаю, что наличие ребенка может оттолкнуть от меня девушку при знакомстве. Хотя это нормально, что большинство женщин к тридцати и за тридцать не хотят мужчину с детьми, хотят сами родить ему первого. В этом нет ничего стыдного и зазорного. Мои сыновья живут с мамой, иногда старший приезжает ко мне на лето, на мотоциклах катаемся.

В толпе я всегда замечу девушку с красивыми глазами, я не знаю, как объяснить чувство, когда встречаешься взглядом с девушкой и чувствуешь, что это ангел небесной красоты. Стесняешься, конечно, но подходишь, начинаешь разговор. Я готов к серьезным отношениям, раньше думал, что только девушки хотят свадьбу и замуж, нет, я хочу пышную свадьбу и долгие крепкие отношения. Хочу дочку. Сыновья всегда ближе к маме, а девочки больше привязаны к папам».

Максим, 28 лет, индивидуальный предприниматель Сын Александр, 4 года

«Я не могу описать, какой должна быть моя девушка. Нет идеала, шаблона, типа. У меня вызывали симпатию абсолютно разные девушки, но больший интерес вызывают миниатюрные девушки с естественной внешностью.

Работящая или домохозяйка — 50 на 50. Девушка должна заниматься любимым делом, развиваться, общаться, но, элементарно, приготовить ужин, сделать какие-то домашние дела должна уметь. Хотя, я и сам отлично готовлю, постирать и погладить могу, навести порядок, работаю, но гораздо приятнее, когда это делает любимая и любящая девушка.

Мне не нравится, когда девушка курит, сам я не курю. Часто встречается наигранность, преподносят себя с одной стороны, а на деле — другое. Меняться ради отношений, мне кажется, уже поздно, но прислушаться и подстроиться, я думаю не только можно, но и нужно. Я считаю себя далеко не образцом для подражания и идеалом, характер не простой.

В отношениях я не смогу смириться с ложью и предательством, все остальное — мелочи. Предыдущие отношения научили меня тому, что нужно как можно глубже стараться узнать человека перед тем, как создавать с ним семью.

Я воспитываю сына полностью один с его 4-х месяцев, так сложилось, что мама ушла, и уже на протяжении четырех лет мы не знаем, что такое мама. Еще ни разу у нас не было ситуации, чтобы кто-то не ладил с моим ребенком, он очень общительный, легко идет на контакт, хорошо чувствует отношение к себе. Но все равно, он еще маленький, поэтому недопонимание может возникнуть только в случае неодобрения чего-либо, или когда ему мало внимания.

Я хочу семью, детей, готов к серьезным отношениям. При знакомстве сразу выясняется то, что у меня есть сын, потому что это основная составляющая моей жизни. Я не скажу, что ребенок может быть препятствием завести отношения, думаю, сложность заключается в ограниченном свободном времени».

Алексей, 31 год, механик мостовых кранов Сын Данил, 9 лет «Девушка не должна быть полной, нужно следить за собой. Может быть, немного безумной, такой с которой можно и в ресторан, и в сады яблоки воровать. Ради любимой нужно меняться, я готов к переменам, если они будут необходимы. Больше всего в отношениях не приемлю вранье и предательство. Мне не важно, будет моя девушка работать или будет домохозяйкой, главное, чтобы уделяла внимание семье. Чтобы поговорить с ней можно было, а то бывает вроде девочка с вышкой, а тупая, как пробка, это отталкивает. Образование — не суть, суть в разуме, если его нет, то это беда.

Любовь редко бывает как в футболе, чтобы в обе стороны игра. В основном это влюблённость, похожая на streetbol — игра в одни ворота. Из предыдущих отношений я извлёк только одно — многое я сам упустил и во многом виноват, повёлся на влюблённость. При знакомстве я сразу говорю, что у меня есть сын, не вижу смысла скрывать это. Сын для меня всё — и этим все сказано. Я ни разу не знакомил его с девушками. Не считаю, что мужчине с ребенком сложнее заводить отношения, сложность может быть в другом — бездетный холостяк может быть не ахти какой, или с ребёнком, но супер».

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