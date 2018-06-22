Названа самая главная вредина в мире

Мало найдётся людей, которые были бы равнодушны к детям. Но даже среди всех очаровательных крох есть свои рекордсмены.

1. Известная американская компания-производитель игрушек проводила конкурс «Самый вредный ребёнок». Его выиграла Лиза Кларк, родители которой рассказали о грехах малышки: она вылила ведро помоев на спящего отца, отрезала хвост собаке, 167 раз позвонила в Белый дом, требуя позвать к телефону дочь Билла Клинтона , на новой машине нацарапала ножом надпись «Помой меня», взорвала унитаз с помощью петард.

2. Самым юным дизайнером одежды назвали Мейхем Кайзер в 4 года. Мама девочки выкладывала в Инстаграм бумажные платья, которые создавала малышка. Их заметили представители торговой сети J.Crew и предложили девчушке сотрудничество.

3. Самый толстый малыш в мире — китаец Лу Хао, который в три года весил 60 кг. Лу скандалил всякий раз, когда ему не давали есть, и переставал рыдать, когда получал еду.

4. Самый юный хирург в мире — Акрит Ясвал из Индии. Первую операцию он сделал в семь лет, в 12 поступил в университет. Сейчас повзрослевший Акрит занимается разработкой лекарства от рака.

5. Самый сильный мальчик — румын Джулиано Строе. В пять лет малыш прошёл десять метров на руках, зажав ногами гимнастический мяч, и попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый юный спортсмен, сделавший это упражнение.